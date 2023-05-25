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省保費入漁保職災重傷無法補助 南市區漁會抓「代辦黃牛 」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

國內黃牛層出不窮，漁民保險也有代辦黃牛，南市區漁會表示，有人從事土業卻加入漁保，後發生職災卻無法申請補助，為了省保費卻吃了大虧。為了防範非從從事漁業民眾加入漁保，勞保局也盯得緊，區漁會強調，發現黃牛代辦就送法辦。

台南區漁會總幹事林鈺昕說，漁民的健保費用政府有補助，較參加職業工會勞健保低1/3約2百元到3百元，吸引很多人來加漁保，但要加漁保必須加入漁會，有從捕撈等漁業相關工作才可，因此出現黃牛代辦情形，由黃牛為欲加入者準備相關資料，包含漁具、漁獲、販售的魚貨等，收費3千至1萬元不等。由於成為漁會會員後，若條件許可還可向漁會信貸70萬元，黃牛協助辦成後還抽成。

台南區漁會現有會員3萬多人，目前平均每月申請加入會員約近2百件，因勞保局也發現有人未實際從事捕魚工作卻加入漁保，把區漁會列入重要觀察對象，2年多前稽查時曾發現200多人不符合資格，為此區漁會從嚴審查，不讓黃牛得逞，也避免損及漁民權益及漁會形象。

目前在審查時，會發現有些人檢附的資料都一樣，明顯是黃牛所提供，就會不准申請，每月被退回的件數最多40多件，這個月已退回20多件。

林鈺昕表示，之前有從事木工的民眾加入漁保，但職場上受重傷，卻因資格不符合，無法申請職災補助。她說，雖然漁民可兼職，但多數人在非漁業工作上發生職災後，很難申請到職災補助，因此，當年輕人想加入漁保，都會勸請除非有實際從事漁撈，否則不要加入，未來會較有保障。

台南市區漁會表示，需實際從事漁業工作的民眾，如要加入各區漁會成為會員，可準備相關文件，逕向各漁會申請及詢問，切莫便宜行事而權益受損，若發現代辦情形將主動移送檢調，決不寬貸。

民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查，確實有從事漁業工作才可，以防不法。記者鄭惠仁／攝影
民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查，確實有從事漁業工作才可，以防不法。記者鄭惠仁／攝影
民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查，確實有從事漁業工作才可，以防不法。記者鄭惠仁／攝影
民間出現漁民保險等代辦黃牛情事，台南市區漁會加強新進會員資格審查，確實有從事漁業工作才可，以防不法。記者鄭惠仁／攝影

黃牛 漁民 職災

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