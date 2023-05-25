撞球館遭劫質疑報案縮水 警：失竊與恐嚇皆受理

新北市板橋某撞球館疑遭前員工洗劫，張姓女老闆報案後稱，警方將恐嚇取財案受理為竊盜案，且遭派出所員警叫去「訓話」；板橋警分局今天說，收銀機失竊與員工遭恐嚇兩案都受理。

板橋某撞球場負責人張女今天向報紙媒體投訴指出，她的前員工蔡男離職後，16日上午回到撞球館，向櫃台劉姓員工稱「我有刀，你給我一包香菸，然後躲去廁所」。員工因擔心自身安全躲去廁所，任蔡嫌進櫃台掃空現金新台幣1萬2000元。

張女投訴說，她事後帶著受害員工劉男前往板橋警分局後埔派出所報案，發現報案三聯單的案類寫「竊盜」，員工的三聯單則是「妨害自由」。

張女去電市警局勤務指揮中心110確認案類，110轉報回派出所，被請回派出所釐清案情。她宣稱，遭到派出所員警訓斥；張女認為，至少應以「恐嚇取財」受理，而非竊盜案，質疑警方大案小辦。

對此，板橋警分局今天發布文字說明表示，5月16日下午1時許，接獲板橋區四川路二段某巷內有搶奪案，經員警前往檢視店內監視器，沒有發現劉姓員工遭受蔡嫌以無法抗拒的手段掠取財物。

警方在群組出示兩張報案三聯單說，當時櫃台收銀機無人看管，嫌疑人犯案過程都無人阻攔，才會以「竊盜案」受理；另外，針對劉姓員工稱遭受恐嚇，當天也都受理完成「恐嚇案」的報案，並無張姓負責人所稱「報案搶奪、員警受理竊盜」的大案小辦狀況。

警方說，報案人指稱派出所致電時，員警口氣欠佳部分，經調閱電話通聯記錄的錄音，顯示並沒有所指稱口氣欠佳情形，應是因雙方電話中溝通誤解所致。若造成當事人感覺不好，將加強員警教育訓練。

警方說，經查蔡嫌犯案後逃逸，居無定所。偵查隊與後埔派出所成立專案小組循線追查，以釐清案情。