知名連鎖超商遭冒名求職 店家緊急發澄清訊息

暑假將到，不少青年學子尋覓打工機會，不肖人士竟冒用連鎖賣場家樂福花蓮店發布徵人訊息，家樂福花蓮店緊急發布澄清訊息，避免民眾勿將個人資料透露給不明人士。

臉書花蓮求職社團近日出現一則家樂福花蓮店徵人訊息，招募線上購物APP埋單人員，負責網上APP訂單處理，可在家兼職、短期兼職、暑假工讀等，時薪新台幣180元，大夜班195元等，還留有聯絡人陳小姐手機號碼，連公司地址都和花蓮家樂福相同。

家樂福花蓮店粉絲團今天發布澄清訊息指出，這篇求職訊息是假訊息，公司並未發布這則求職訊息，呼籲民眾不要向不明來源提供個人資料。

花蓮縣警局指出，求職詐騙常以「高薪、輕鬆」吸引民眾應徵，要求繳交金融帳本、密碼、提款卡等個人資料，求職變成詐騙洗錢帳戶。

警方提醒，應徵前務必再三確認，檢視徵才廣告是否合理，若覺得有異，可主動通報，若接獲疑似詐騙貼文，經審查後可進行貼文下架或地區屏蔽假求職貼文等，花蓮警方也成立監看小組進行查看並以官方管道通報下架相關廣告。

花蓮縣警局統計，詐騙案件以網路購物、投資、購物解除分期、愛情詐騙及假冒親友詐騙等5類最多，花蓮111年詐騙案件超過600件，財損高達9796萬餘元，今年累積至3月財損已有2600萬餘元。

花蓮縣警局指出，去年成立「打詐花蓮隊」，深入城鄉進行宣導，發布防詐資訊提升民眾防詐意識，也加強與金融機構聯繫，即時攔阻。