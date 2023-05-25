市場賣菜妹常找錯錢被姊關窗台 妹摔死姊遭起訴

高雄吳姓女子與智能障礙妹妹相依為命，2人在菜市場賣玉米為生，去年吳女不滿妹妹常算錯錢，逼妹爬蹲窗台後加以反鎖、叫她反省，導致妹妹從8樓高摔下死亡，檢方依拘禁致人於死罪嫌起訴吳女。

高雄地檢署指出，51歲吳女曾因妹妹算錯錢、找錯錢，多次辱罵妹妹，也曾以木棍、衣架訓斥；去年2月初，吳女又因妹妹算錯錢大發雷霆，事後要妹妹爬到8樓租屋處的窗台，叫她蹲在窗台上反省。

妹妹爬到窗台後，吳女將窗台反鎖，就返回屋房內睡覺，吳女醒來時才發現妹妹已墜樓，陳屍1樓防火巷，高雄地檢署依拘禁致人於死罪嫌將吳女起訴。

檢方表示，吳女多次要求妹妹至窗台蹲坐反省，還將窗戶反鎖，不讓妹妹進入屋內，直到她賣完玉米回家，才打開窗戶讓妹妹進屋。

檢警現場勘驗發現，妹妹站立的窗台相當狹窄，長、寬、高僅有130、37.5、58公分，成人難以翻身行動；雖吳女事後對於自己害妹妹墜樓死亡相當懊悔，但檢方偵結後，依私行拘禁剝奪他人行動自由致死罪將吳女起訴。