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基隆某高中營養午餐長活蟲 檢廉搜索蔬果行帶回10多人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今年5月初，基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，恐有食品安全疑慮，市府啟動食安機制。基隆地檢署今天指揮警廉搜索營養午餐合約廠商位於安樂區的「龍昇蔬果行」，帶回負責人、員工等十多人偵辦，釐清是否使用過期食材，依詐欺罪嫌偵辦。

市府指出，2月14日合約供應商「龍昇蔬果行」，被市府發現疑似有發生番茄食材日期「標籤不實」，但廠商聲稱是「標籤誤植」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材，追查後確認過期肉品未進入校園給學生食用。

5月4日又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，市府追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

市府說，該蔬果行已連續發生3起爭議，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30日。這幾起連續事件，凸顯目前的累計記點懲處，缺乏嚴格的約束能力，市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

基隆地檢署今天指揮廉政署、基隆市警局搜索該蔬果行相關人員處所，帶回十多人訊問，檢方表示，目前依詐欺罪嫌偵辦，涉案情況待釐清，也到教育處調取相關資料。

基隆市政府發言人余治明表示，尊重司法偵辦，希望檢調查明，毋枉毋縱，市府會啟動廉政平台處理。

基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府5月初說明並啟動食安機制。記者游明煌／翻攝

基隆 營養午餐

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