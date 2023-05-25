快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛龍瀑布失聯6天陳女尋獲 嘉義林管處將協助處理後事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布日前傳出10人溯溪團重大意外，因下雨溪水暴漲釀2死3失聯，事發至今已第6天，屏東縣消防局出動空拍機，今在百米瀑布下方深潭發現2具遺體，其中1具是失聯的嘉義林管處陳姓女員工，家屬昨天才到辦公室收拾物品，今接獲訊息趕往指認，心情相當沈痛。

嘉義林管處表示，陳女家屬昨天到員工宿舍，收拾陳女遺留的物品，同仁也協助整理辦公室物品，讓家屬帶走，大家心情都很沈重，待檢方查驗確認身分後，會盡速協助家屬申請公務人員保險理賠，家屬有任何需求也會全力協助，盼陪伴家屬度過最艱難時刻。

陳女同事透露，陳女是台中女中、台大森林系畢業，工作認真盡責，個性陽光、活潑，雖然去年12月才調到嘉義林管處，但和大家相處很融洽，曾聽聞陳女大學時期加入登山社，喜歡溯溪、溪降等運動，還拿到水肺潛水證照，沒想到遇上溪水暴漲失去生命，大家都很難過婉惜。

嘉義林管處陳姓員工熱愛溯溪，在飛龍瀑布失聯6天今尋獲遺體，林管處將協助處理後事。記者黃于凡／翻攝
嘉義林管處陳姓員工熱愛溯溪，在飛龍瀑布失聯6天今尋獲遺體，林管處將協助處理後事。記者黃于凡／翻攝

飛龍瀑布

延伸閱讀

野溪溫泉活動風險控管：行前必備知識與裝備經驗談

再尋獲2人！飛龍瀑布溯溪意外今空拍發現1男1女遺體 全案4死1失蹤

飛龍瀑布3失聯 今中午在百米瀑布下方深潭發現2具遺體

飛龍瀑布3人失蹤 空拍機與攔截點巡查均一無所獲

相關新聞

飛龍瀑布失聯6天陳女尋獲 嘉義林管處將協助處理後事

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布日前傳出10人溯溪團重大意外，因下雨溪水暴漲釀2死3失聯，事發至今已第6天，屏東縣消防局出動空拍機，...

再尋獲2人！飛龍瀑布溯溪意外今空拍發現1男1女遺體 全案4死1失蹤

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日在飛龍瀑布中段七連瀑溪降時，遇雨溪水暴漲，案發迄今6天，消防局持續搜尋，今上午10...

飛龍瀑布3失聯 今中午在百米瀑布下方深潭發現2具遺體

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日溯溪時遇雨溪水暴漲，釀2死3失聯，屏東縣消防局事發迄今第6天，仍持續搜尋中，今天中...

台灣旅行團濟州島發生車禍 觀光局證實7旅客送醫已出院

南韓濟州島今天上午10點半發生貨車闖紅燈撞上遊覽車的事故。交通部觀光局證實，該團為旅天下旅行社辦理赴韓國團體旅遊，共34...

基隆某高中營養午餐長活蟲 檢廉搜索蔬果行帶回10多人

今年5月初，基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，恐有食品安全疑慮，市府啟動食安機制。基隆地檢署今...

國1岡山南下路段4大車碰撞 1命危1輕傷 回堵12公里

國道1號南下346.1公里岡山地磅站路段，今下午2時許發生事故，現場4輛大車疑似碰撞，事故占用中間及外側車道，其中1名駕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦