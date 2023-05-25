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飛龍瀑布失聯6天陳女尋獲 嘉義林管處將協助處理後事
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布日前傳出10人溯溪團重大意外，因下雨溪水暴漲釀2死3失聯，事發至今已第6天，屏東縣消防局出動空拍機，今在百米瀑布下方深潭發現2具遺體，其中1具是失聯的嘉義林管處陳姓女員工，家屬昨天才到辦公室收拾物品，今接獲訊息趕往指認，心情相當沈痛。
嘉義林管處表示，陳女家屬昨天到員工宿舍，收拾陳女遺留的物品，同仁也協助整理辦公室物品，讓家屬帶走，大家心情都很沈重，待檢方查驗確認身分後，會盡速協助家屬申請公務人員保險理賠，家屬有任何需求也會全力協助，盼陪伴家屬度過最艱難時刻。
陳女同事透露，陳女是台中女中、台大森林系畢業，工作認真盡責，個性陽光、活潑，雖然去年12月才調到嘉義林管處，但和大家相處很融洽，曾聽聞陳女大學時期加入登山社，喜歡溯溪、溪降等運動，還拿到水肺潛水證照，沒想到遇上溪水暴漲失去生命，大家都很難過婉惜。
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