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油漬釀禍至少9汽機車打滑 楊梅警將調查釐清
桃園楊梅老莊路往龍潭方向，今上午7時許柏油路上出現油漬，陸續造成至少9輛汽機車駕駛打滑，所幸跌倒騎士都只受到輕微擦挫傷，楊梅清潔隊已協助清理路面油漬，楊梅警分局也將調閱監視器，追查油漬是從何而來。
楊梅警分局表示，今老莊路上出現多處油漬，造成多名機車騎士行經時滑倒，目前已知有8輛普通重型機車騎士跌倒受傷，其中53歲的王姓機車騎士打滑跌倒後，後方42歲的徐姓轎車駕駛為閃避也發生打滑情況，造成後方32歲陳姓機車騎士閃避不及追撞轎車，所幸3人皆僅輕微擦挫傷。
警方指出，現場油漬已由清潔隊到場清理完畢，也將調閱監視器，追查油漬來源，釐清原因。
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