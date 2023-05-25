疑未保持安全距離 新北三重中山便橋4貨車追撞

今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場車流一度嚴重回堵，事故發生當下正值上班時間車速較緩，現場無人受傷，肇事駕駛無人酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

據了解29歲林姓男子，今天上午9時50分昨又許開著一輛貨車，途中行經新北市三重區中山便橋往北市方向。疑未注意車前狀況，直接追撞前方陳男（29歲）所駕駛小貨車，導致陳男煞車不及往前再追撞前方陳男（47歲）及沈男（38歲）兩輛貨車。