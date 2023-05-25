快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑未保持安全距離 新北三重中山便橋4貨車追撞

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場車流一度嚴重回堵，事故發生當下正值上班時間車速較緩，現場無人受傷，肇事駕駛無人酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

據了解29歲林姓男子，今天上午9時50分昨又許開著一輛貨車，途中行經新北市三重區中山便橋往北市方向。疑未注意車前狀況，直接追撞前方陳男（29歲）所駕駛小貨車，導致陳男煞車不及往前再追撞前方陳男（47歲）及沈男（38歲）兩輛貨車。

造成現場4輛貨車連環追撞毀損，車禍當下上值上班時間車速較緩，事故現場沒有人受傷，事故車輛於40分鐘後完成移置，上午10時40分恢復全線通行。肇事駕駛無人酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中山便橋發生四車連環追撞，現場沒人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

高雄機場前聯結車追撞停等紅燈2車 肇事司機受困車上

苗栗頭份中山市場安置爭議難歇 數百攤商陳情盼就近安置

國1北上50K車禍事故 大貨車追撞2轎車北上回堵5公里

日職／現役性犯罪不只山川穗高 前兩例還曾來台打球

相關新聞

飛龍瀑布失聯6天陳女尋獲 嘉義林管處將協助處理後事

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布日前傳出10人溯溪團重大意外，因下雨溪水暴漲釀2死3失聯，事發至今已第6天，屏東縣消防局出動空拍機，...

再尋獲2人！飛龍瀑布溯溪意外今空拍發現1男1女遺體 全案4死1失蹤

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日在飛龍瀑布中段七連瀑溪降時，遇雨溪水暴漲，案發迄今6天，消防局持續搜尋，今上午10...

飛龍瀑布3失聯 今中午在百米瀑布下方深潭發現2具遺體

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日溯溪時遇雨溪水暴漲，釀2死3失聯，屏東縣消防局事發迄今第6天，仍持續搜尋中，今天中...

基隆某高中營養午餐長活蟲 檢廉搜索蔬果行帶回10多人

今年5月初，基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，恐有食品安全疑慮，市府啟動食安機制。基隆地檢署今...

國1岡山南下路段4大車碰撞 1命危1輕傷 回堵12公里

國道1號南下346.1公里岡山地磅站路段，今下午2時許發生事故，現場4輛大車疑似碰撞，事故占用中間及外側車道，其中1名駕...

苗栗裝潢工開貨車失控自撞電桿 同車同事頭顱重創命危

苗栗縣苗45線位於苑裡鎮舊社里2鄰路段，今天中午12點多發生一起小貨車自撞電線桿事故，由於撞擊點位在副駕駛座，郭姓男乘客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦