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救濟朋友要200萬？ 基隆行員與警苦勸 保住老翁積蓄
基隆一名七旬俞姓老翁到郵局向行員表示要提領現金200萬元，行員關心詢問用途，老翁稱要救濟朋友，行員擔心他被騙報警，老翁才又向員警改口是怕存郵局不安全提出。員警到場勸說後他才警覺遇到詐騙集團不領了，保住半生積蓄。
基隆市警察局第三分局七堵派出所23日下午近3時許，接獲七堵郵局通報疑似詐騙案件，需警協助，行員告知提款者提領巨款，說是要幫忙朋友，但又說不出對方是誰。
警員周建成、周品澄到場發現提款者是一名七旬俞姓老翁，他向警方表示，他想要救濟朋友得提領現金200萬元，想要拿現金幫忙友人。
七堵派出所長徐永煌說，行員和員警要老翁小心一點，不要被騙，領出來很危險，俞姓老翁此時又改口，稱錢放銀行不安全才堅持提領現金。
警方看他態度堅決，似乎有人教導過，因此改聯繫家屬到場，並向老翁宣導最近很多類似詐騙手法，告知詐騙集團會教導被害人如何回應銀行關懷提問，以順利騙走現金，「前幾天就有跟你一模一樣的案件，差點被騙，就是叫你領錢出來交給他，對吧」。
警方說，老翁後來才坦承是有接到電話說他涉案，對方告知要保住錢，才領出來要給專人保管，經警苦口婆心，終於讓老翁打消念頭，保住辛苦存下的積蓄。
基隆市警察局第三分局呼籲，詐騙集團為取信被害人，會教導被害人面對關懷提問如何回應，使被害人陷入詐騙集團話術順利提領大量現金，進而交付財物。提醒民眾若接獲類似訊息務必小心求證，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。
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