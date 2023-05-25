嘉縣400萬元增購路口監視器 議員憂不足盼盤點再追加

台灣馬路如虎口，鬧上國際媒體版面，嘉義縣警察局今年編列400萬元，將建置35處路口監視器，議員今天在定期會提出質疑，指路口監視器數量不足，經費只編列400萬元太少，希望警察局全面盤點需要裝設監視器路口，提升民眾安全感，預算方面議會將大力支持。

警察局長林宏儒說，為強化社區治安，嘉義縣重要路口監視器，1037路口共裝設5154台監視器，其中已有1369台監視器有搭載車牌辨識系統，去年調閱監視器共破獲147件案件，顯見監視器對提升破案率、交通事故現場還原、肇事逃逸等案件，都有很大幫助。

嘉義縣警察局今年編列400萬元，預計在35處路口裝設106台監視器，並將部分原有機組增設鏡頭，加強重要路口錄影監視系統；另，今年起至2026年，每年將編列720萬元增購車牌辨識系統，盼將覆蓋率提升至50%，今年將增購260套車牌辨識系統、4台高階伺服器，共計710萬元。

詹琬蓁說，嘉義縣路口監視器數量太少，覆蓋率嚴重不足，今年監視器建置案只編列400萬元預算太少，很多案子都透過監視器破案，顯見監視器相當重要，認同無法每個路口都裝，希望警方統一全縣調查，以專業判斷何處需要裝設，盡快回覆所需數量，提升民眾安全感。