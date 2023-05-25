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歷史建築下竹町遭男子亂蓋章 恐觸文資法最高罰200萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市南大路上的「下竹町-南大路日式警察宿舍」為歷史建築 ，是昭和時期的警察宿舍，留存至今逾90年之久，卻有一名成年男子參加市府推出的「館館散步集章趣」活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上，動機令人費解，館方除在官方臉書譴責男子對歷史建築與古蹟不尊重，文化局也指出，男子行為涉嫌違反文化資產保存法，最高可罰200萬元罰緩。

響應518國際博物館日，竹市府推出「館館散步集章趣」活動，即日起至8月31日民眾可於新竹市美術館服務台領取集章卡，前往新竹市12處博物館所及文化空間服務台集章，集滿5個不同的章就可換取紀念品。不料，「下竹町-南大路日式警察宿舍」卻遭管理方發現，蓋章處旁的牆面，竟遭人蓋上藍色印章，調閱監視器，發現是一名成年年子所為。

管理方昨在「下竹町-南大路日式警察宿舍」臉書發文並附上照片，指蓋章本身是一項有趣又好玩的活動，但場館卻遭到故意破壞，這起事件不僅給工作人員帶來困擾，也顯示對歷史建築與古蹟的不尊重。文化資產不僅需要修復保存，更需要投入大量心力去維護，希望大家都能一起愛護老房子，切勿再犯，將保留賠償追訴權。

對此，文化局指出，蓋章男子的動機讓人費解，目前正釐清其身分，男子毀損歷史建築的行為恐觸犯文資法，毀損歷史建築、紀念建築全部、一部或其附屬設施，可處30萬元以上，200萬元以下罰鍰。每一處古蹟與歷史建築都是經過努力維護或修復才能保存至今，遭破壞後的復原工作相當困難，希望到訪旅遊民眾共同保護。

文化局指出，歷史建築南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，共計2棟4戶、為典型雙拼木造日式建築。主要結構為傳統日式木造梁柱，屋頂為日式黑瓦，玄關外有小巧的出簷雨庇，格局對稱，除入口與房間，建築外的浴廁、廚房等同樣都是成對空間，尤其亮眼的是庭院裡的多棵老樹。

新竹市中央路上的「下竹町-南大路日式警察宿舍」為市定古蹟 ，卻有一名成年男子參加市府推出的「館館散步集章趣」活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上。記者王駿杰／翻攝自下竹町-南大路警察宿舍臉書
新竹市中央路上的「下竹町-南大路日式警察宿舍」為市定古蹟 ，卻有一名成年男子參加市府推出的「館館散步集章趣」活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上。記者王駿杰／翻攝自下竹町-南大路警察宿舍臉書
新竹市中央路上的「下竹町-南大路日式警察宿舍」為市定古蹟 ，卻有一名成年男子參加市府推出的「館館散步集章趣」活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上。記者王駿杰／翻攝自下竹町-南大路警察宿舍臉書
新竹市中央路上的「下竹町-南大路日式警察宿舍」為市定古蹟 ，卻有一名成年男子參加市府推出的「館館散步集章趣」活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上。記者王駿杰／翻攝自下竹町-南大路警察宿舍臉書

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