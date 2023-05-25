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婦人開車到白沙屯拱天宮參拜 GPS導航烏龍受困公墓
新北市一名余姓婦人，昨上午獨自開車要到苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮參拜，但車開到白沙屯後，她依循GPS導航行駛，卻開到台1線東側的公墓產業道路，因山區訊號不良，導航搞烏龍在山區產業道路迷路，車子還受困泥濘中，只好向警方求援。
警方表示，昨中午接獲報案，余女稱說要到白沙屯拱天宮參拜，但被GPS導航導到白沙屯山區公墓，轎車在一處產業道路因車輪打滑無法脫困；因附近無住戶及明顯地標，她一時也不知身處何處，僅能提供地圖座標位置。
警方依循余女所提供座標方向尋找，歷經約40分鐘終於在白東里山區公墓旁產業道路找到余女人車，經員警分工，一人在車前徒手推車，一人坐上駕駛座，以倒車方式合力將車輛駛離泥濘地脫困。
警方提醒，民眾外出異地，利用導航行駛山區道路迷途案件頻傳，出門前可預先查詢熟悉前往目的地路線，以避免車輛於行進間突發意外事故；若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知所在位置，讓救援人員即刻到場救援，以維護自身及其他用路人行車安全。
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