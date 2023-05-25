校門前被廂型車撞再輾壓 恆春男童3次手術康復中

台灣被《CNN》評論為「行人交通地獄」，屏東恆春鎮僑勇國小上月27日發生男學童奔跑穿越校門口馬路被廂型車撞擊輾壓驚悚車禍，事件發生近一個月後，男童經3次手術治療已返家休養，近日可回校上課，校方除要求學童在無交通導護時段在校區內等候，不斷提醒學童過馬路要遵守停看聽，縣府也爭取設楔型標線及增設行人觸控號誌等升級措施，守護學童安全。

上月27日下午5時許過了放學交管時段，在校門口等候家人接送的僑勇國小小五學童，突然奔跑來回穿越校馬路，因事發突然，廂型車駕駛閃避不及撞上並輾過，路人合力將車抬起救出，被送往加護病房救治，因學童遭廂型車車前輪輾壓，送加護病房，右肩胛骨頭斷裂、臉部挫傷，還因後小腦滲血出現暈眩症狀，先後進行3次手術，術後恢復狀況良好，已返家休養。

校方在上、下學時段都有安排交通導護老師，案發時間卻是在交通導護撤離後，男童未注意過往車輛來回奔跑穿越馬路是肇因，駕駛人也有未減速的責任，校方除在校園內設置家長接送區及機車行車動線，近一個月來不斷要求學童在無交通導護時段在校區內等候，提醒學童過馬路務必遵守「停看聽」，也和學童家長保持聯繫，將在返校後予心理輔導。