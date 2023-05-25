回響／行人地獄痛失妻兒 伊拉克籍夫：這2點阻悲劇重演

聯合報今頭版報導「行人地獄血淚鋪成政院擬投入400億洗刷惡名」陽光行動專題，妻兒在斑馬線上遭輾斃的伊拉克籍男子季韋亞今天對此表示，台灣政府更需要做的是強力且持續執行「行人正義」大執法，以及對職業駕駛惡意行為要求業者負懲罰性賠償等二點阻惡駕駛，避免悲劇重演。

季韋亞去年12月當晚正與妻子討論開生技公司的計畫，深夜肚子餓了，推嬰兒車帶著一歲半的兒子去吃麥當勞，就在台中市日常必經的斑馬線上，一家三口被左轉的公車撞上，妻兒當場死亡。

季韋亞說，台灣政府願意投入經費來改善交通環境，是值得肯定的，但更重要是改變惡意駕駛的風氣，才能徹底擺脫行人地獄的惡名，讓台灣人，以及到台灣旅遊等外國人可以安心過馬路。

季韋亞指出，現在台灣政府因為這起事故，開始重視職業駕駛行經路口需停等，以及警方大力執行「行人正義」大執法，雷厲風行下，的確台灣駕駛人開車習慣有改，但他希望台灣政府能持續且強力的做下去，讓駕駛能養成安全駕駛習慣，不要曇花一現，就不了了之。