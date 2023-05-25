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台中老翁領現金後50萬元不見 眼尖警在他廚房角落雜物堆幫找到
台中一名老翁昨天提領100萬元，其中50萬元找不到，慌張向警方報案，台中市清水警分局安寧派出所員警協尋，最後竟在他廚房桌面角落雜物堆尋獲現金，老翁高興又不好意思的向警道謝。
梧棲區1名7旬卓姓老翁昨天到郵局臨櫃提領100萬元現金準備發放工資，他回到家後發現其中的50萬元不翼而飛，遍尋不著，慌張向清水警分局安寧派出所求助。
安寧所警員賴韋受理報案時，立即請求同事分頭協助尋找，同時間警方協助調閱監視器、至郵局詢問，也沿路尋找，全所上班時段員警動員，發揮團隊力量尋覓消失的50萬，但從郵局循著老翁回家的路仔細尋找仍未尋獲。
巡佐李清木為釐清案情，仔細詢問老翁的回程方向及每個細節後，即到老翁家中地毯式尋找，當警方走進廚房時，發現廚房桌面放滿瓶罐及雜物，起初警方尋視也未發現，經仔細找尋才發現50萬現金竟放在桌面的角落，乍看之下，以為一疊疊的鈔票是雜物。
老翁看到失而復得的50萬，又開心又不好意思的向安寧所員警答謝，老翁表示可能自己年紀大了，忘了把錢放在哪裡，感謝警方動員幫他找回50萬元，所幸是虛驚一場。
因詐騙案件層出不窮，警方擔心老翁提領的100萬元會被詐騙，不厭其煩向他確認金錢用途，經警方確認100萬元是要給工人的工資，警方也向老翁夫妻宣導相關詐騙犯罪手法及防詐要領。
清水警分局安寧所長林承亞表示，民眾若於臨櫃提領大量現金，可隨時向派出所申請護鈔服務，警方會安全護送民眾及其財物返家，以防止突發危機發生，而隨身財物應妥善保管，錢不露白，領款存錢要小心，慎防身旁陌生人。
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