台中老翁領現金後50萬元不見 眼尖警在他廚房角落雜物堆幫找到

台中一名老翁昨天提領100萬元，其中50萬元找不到，慌張向警方報案，台中市清水警分局安寧派出所員警協尋，最後竟在他廚房桌面角落雜物堆尋獲現金，老翁高興又不好意思的向警道謝。

梧棲區1名7旬卓姓老翁昨天到郵局臨櫃提領100萬元現金準備發放工資，他回到家後發現其中的50萬元不翼而飛，遍尋不著，慌張向清水警分局安寧派出所求助。

安寧所警員賴韋受理報案時，立即請求同事分頭協助尋找，同時間警方協助調閱監視器、至郵局詢問，也沿路尋找，全所上班時段員警動員，發揮團隊力量尋覓消失的50萬，但從郵局循著老翁回家的路仔細尋找仍未尋獲。

巡佐李清木為釐清案情，仔細詢問老翁的回程方向及每個細節後，即到老翁家中地毯式尋找，當警方走進廚房時，發現廚房桌面放滿瓶罐及雜物，起初警方尋視也未發現，經仔細找尋才發現50萬現金竟放在桌面的角落，乍看之下，以為一疊疊的鈔票是雜物。

老翁看到失而復得的50萬，又開心又不好意思的向安寧所員警答謝，老翁表示可能自己年紀大了，忘了把錢放在哪裡，感謝警方動員幫他找回50萬元，所幸是虛驚一場。

因詐騙案件層出不窮，警方擔心老翁提領的100萬元會被詐騙，不厭其煩向他確認金錢用途，經警方確認100萬元是要給工人的工資，警方也向老翁夫妻宣導相關詐騙犯罪手法及防詐要領。