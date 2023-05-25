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屏東砂石車路口車禍、撞翻載瓦斯鋼瓶小貨車 人車摔進田溝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局昨上午10點25分接獲報案，鹽埔鄉德二街與屏28鄉道發生車禍，砂石車與小貨車在路口交岔發生車禍事故，小貨車連人帶車翻覆到路旁田溝，小貨車駕駛楊男送醫救治，身體多處擦挫傷，暫無生命危險，兩人酒測值為零，車禍肇事原因調查中。

警方指出，砂石車駕駛32歲黃男，屏28鄉道東往西方向行駛，小貨車駕駛27歲楊姓男子，貨車上載運瓦斯鋼瓶，由德二街北往南方向行駛，雙方在路口發生車禍，小貨車翻覆路旁田溝，楊男身體多處擦挫傷，小貨車遭撞毀。

里港警分局呼籲，車輛行經路口，須注意左右方來車，遵行路口慢看停，呼籲民眾開車行經路口，減速慢行，避免交通事故發生。駕駛人對於無號誌路口的路權規定要有所瞭解，造成交通事故，違反路權規定不但要負擔較高的肇事責任，也要依道路交通管理處罰條例處以罰鍰，千萬要小心謹慎。

屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
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屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道昨天上午10點多發生砂石車與載運瓦斯鋼瓶的小貨車發生車禍，小貨車司機身體多處擦挫傷。記者劉星君／翻攝

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