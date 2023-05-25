新北三重忠孝橋傳男子墜橋 警消到場搜救中
新北市三重區忠孝橋今天凌晨驚傳有男子墜落，警、消獲報派員到場救援，現場有輛臨停機車，警方以車籍資料找到家屬到場確認為56歲李男，家屬向警表示「他疾病纏身，先前曾透漏輕生念頭。」目前警消持續搜索李男下落。
據了解56歲李姓男子，去年因罹患腎臟疾病開始洗腎，但因洗腎花費太多，今年開始李男變得鬱鬱寡歡，不時向家人透漏輕生念頭。今天凌晨零時許，李男獨自騎車外出，不久便騎上新北市三重區忠孝橋上旋即墜落。
警消獲報趕抵現場，以車籍資料找到家人到場，從機車外觀籍置物箱內一支手機確認為李男所有，目前警消持續搜索河道找尋李男下落。
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