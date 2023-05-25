高雄機場前聯結車追撞停等紅燈2車 肇事司機受困車上

高雄市小港區高雄機場新航廈出口今天上午發生聯結車肇事車禍，聯結車司機史姓男子追撞停等紅燈的另輛聯結車及轎車後，車頭凹陷，自己受困車內，直到消防隊到場，救他下車送醫，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，今天上午9時許，史姓男子（35歲）駕駛聯結車，沿小港區中山四路往北行駛，經過高雄機場新航廈聯外道路出口，追撞前方吳姓男子（58歲）駕駛的聯結車，以及陳姓男子（38歲）駕駛的租賃轎車。

史姓司機的車頭凹陷，他受困車內動彈不得，警、消據報到場，消防隊利用破壞器材，將史姓司機救下車，送小港醫院治療，已無大礙。