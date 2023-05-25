六旬婦輕信靈骨塔投資交住宅權狀 遭坑殺詐騙400萬元

靈骨塔詐騙案層出不窮，新竹市一名六旬陳姓婦人輕信網路投資廣告，以為投資靈骨塔可獲得鉅額利潤，竟將自宅權狀交給詐騙集團，被對方拿去抵押借款，使陳婦痛失四百萬元，警方獲報後，與陳婦配合再度連繫詐團表明願意繼續投資，成功誘出一名李姓男車手並將其逮捕，警詢後依詐欺罪嫌偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准，全案擴大偵辦。

警方調查，陳姓婦人誤信網路上投資廣告，以為投資靈骨塔可有鉅額利潤，與詐騙集團成員聯繫，對方則派一名李姓男子假冒成投資理財專員與陳見面，為要取信於陳，李現場還拿了一張「福壽園」區的土地權狀及土地現狀給陳過目，事實上該地只是普通農地，非殯葬用地。

陳婦不疑有他，將自有住宅房屋所有權狀交予李男，不料對方卻拿去給集團成員抵押借款，使陳痛失四百萬元向警方報案。警方獲報後成立專案小組，與陳配合再度連繫，以加碼投資為由與李男相約碰面，等李現身立刻就遭為埋伏已久的三分局偵查隊員警當場逮捕，並起獲教戰手則、土地所有權狀、投資靈骨塔廣告等相關犯罪證物。

警方分析，三分局依轄區受理詐欺案件統計，以「分期付款」、｢假投資｣、｢假網拍｣位居受理案件數前三名，其中又以｢假投資｣詐騙金額為最高，單筆損失金額最高上千萬，最少也有數十萬至百萬，是民眾遭受財損最大的詐欺案類，受害年齡層則視詐騙投資項目種類而有不同，因此，警方也與市府社會處共同辦理「高年級生俱樂部-靈活腦學苑」，向中老年民眾宣導詐騙。