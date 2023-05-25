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不滿妹妹做生意找錯錢關窗台 妹從8樓摔到1樓慘死

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓姊妹花靠賣玉米相依為命，去年2月間，姊姊不滿妹妹常常算錯數學，找錯錢，逼妹妹爬到鋁製窗台蹲坐反省，結果害妹妹從8樓高度重摔至1樓慘死，高雄地檢署偵結，依拘禁致人於死罪將姊姊起訴，因屬於故意犯，全案將採國民法官進行審理。

檢警調查，涉嫌害死妹妹的51歲姊姊，與中度智能障礙的妹妹相依為命，兩人租屋在高雄市武廟一帶的住宅大樓，平時由姊姊靠賣玉米維持兩人生計。

去年2月7日上午7時許，姊姊不滿妹妹常常算錯數學，還在攤位找錯錢給客人，逼妹妹爬上房外的鋁製窗台，要妹妹在窗台上蹲坐反省，姊姊再將窗戶反鎖，不讓妹妹進入屋內，直到她賣完玉米回家，才打開窗戶讓妹妹進屋。

同年月19日上午8時許，姊姊在外喝酒後回家，看到妹妹坐在客廳，藉酒意飆罵妹妹「你怎麼不去死一死，笨蛋，白痴」，再拿木棍、衣架毆打妹妹，逼她再爬上窗台反省。

由於窗台長、寬、高只有130、37.5、58公分，妹妹被迫蜷縮在窗台，結果姊姊將妹妹反鎖在窗台後，就吞下安眠藥回房睡覺，妹妹為了從窗台脫困，不小心從8樓住處的窗台摔落1樓防火巷，全身多處骨折、腦幹破裂慘死。

警方獲報後到場，查出這起人倫悲劇，認定姊姊將妹妹拘禁在窗台，高雄地檢署偵結，依拘禁致人於死罪將姊姊起訴，因姊姊屬於故意犯罪害妹妹死亡，檢方起訴後全案將依國民法官法進行國民參審。

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吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影
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國民法官

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