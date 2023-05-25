檢警破獲「家族式」盜伐集團竊觀霧珍貴樹瘤 3人遭羈押

鄭姓男子等人覬覦觀霧地區珍貴林木，吸收親友分工共組盜伐集團，涉嫌多次盜伐台灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤數十塊，市價估計超過200萬元，保七總隊第五大隊報請檢方指揮偵辦，歷經8個多月追查，動員上百名警力及林務人員，陸續展開拘提、搜索，查獲以鄭男為首的12人盜伐集團並移送法辦，鄭姓男子3人聲押獲准。

警方調查，去年6月15日新竹縣消防局通報山難救助現場發現遺留背架及繩索，情況不單純，保七第五大隊會同新竹林管處及當地警方調查後，懷疑有從事盜伐犯罪情事，經報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮新竹林管處、新竹縣橫山、竹東警分局、台中市和平警分局及移民署苗栗專勤隊共組專案小組展開追查。

調查發現鄭姓主嫌覬覦大觀霧地區珍貴林木，吸收親友共組盜伐集團，集團分工為盜伐組、搬運組、把風組，在山區國有林班地內竊取檜木等珍貴樹木樹瘤，再由鄭男等人將竊得的樹瘤運至新竹縣竹北、關西的許姓及陳姓男子收贓處販售牟利，每次獲利數萬至10餘萬元不等，儼然是家族式盜伐集團。

檢警從今年2月16日起至5月上旬陸續在新竹縣尖石、竹東、竹北及關西等地十多處地點執行搜索、拘提行動，破獲以鄭姓為首等12人之盜伐犯罪集團，查扣台灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤24塊、木藝品共617公斤、鏈鋸、載運車輛等贓物、證物，全案蒐證調查結束，5月23日將鄭姓男子等12人依涉嫌組織犯罪防制條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。