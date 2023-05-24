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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

人道救援無國界 漁船及海巡聯手救援菲國人民

中央社／ 高雄24日電

高雄籍「滿勝發6」漁船昨晚鵝鑾鼻南方80浬發現1艘小船疑故障，立即救起船上2名菲籍船員，在海巡署通報台菲海域線上巡弋的「偉星艦」馳援下，在下午返航東港漁港。

海巡署艦隊分署昨晚7時27分接獲海巡署轉漁業署監控中心通報。艦隊分署獲報後調派台菲海域線上巡弋的「偉星艦」以最大安全速率趕往協助處理，雖救起2人，但言語不通，透過駐菲海巡人員居間聯繫。

「偉星艦」趕往期間與「滿勝發6」漁船保持聯繫，在昨晚11時33分與漁船會合，但海面湧浪過高，浪高達2、3公尺，且夜色昏暗，考量接駁安全，「偉星艦」在一旁戒護伴航，於今天上午10時順利完成接駁，下午3時30分平安返港，並交由菲律賓駐台代表處辦理後續事宜，圓滿達成任務。

艦隊分署新聞稿表示，這次救援行動，除展現國人「人道救援無國界」精神，艦隊分署於黑鮪魚漁汛期間，每日編排2艘艦、船巡護台菲重疊海域，全力投入每次救援行動，確保民眾生命財產安全。

海巡署 漁業署 菲律賓

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