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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

約女網友見面得買遊戲點數 台南6旬男險被騙5萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市60歲田姓男子網路認識暱稱「筱霏」的女子，兩人互加LINE後相談甚歡，她昨晚要求田前往超商購買5萬元的遊戲點數，才願與田相見。超商店長警覺有異報警，合力勸阻，田打消念頭，保住積蓄。

市警一分局莊敬派出所警員，本月23日晚間8點多，接獲民眾報案說，有男子要購買大量的遊戲點數，隨即前往了解。

田向警方表示，他在網路交友軟體上認識一名暱稱「筱霏」的女子，經一個禮拜的通訊聊天，覺得彼此情投意合，邀請女子出來見面；但她除了要求「出場費」，還要田購買5萬元的遊戲點數，將他身分證拍攝下來驗證身分， 才願意見面。

田一心想目睹「筱霏」芳顏，前往東區怡東路某超商向值班店長表示，要購買遊戲點數。超商店長見他一次性購買龐大金額點數，警覺田遭詐騙，馬上通報警方處理。

警員與店長向田說明，這是常見的網路交友詐騙手法，不法分子常利用花言巧語，讓被害人卸下心防上當。警員給田看類似詐騙新聞，雖然澆熄田心中喜悅， 但成功保住5萬元。

田姓男子（中）遭電信交友詐騙，台南市警一分局巡佐謝忠舜（左）、警員朱晉廷（右）及時阻詐，保住田5萬元。記者黃宣翰／翻攝
田姓男子（中）遭電信交友詐騙，台南市警一分局巡佐謝忠舜（左）、警員朱晉廷（右）及時阻詐，保住田5萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝

超商 詐騙 身分證

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