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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

屏女遊澎湖不知去向 員警見水上浮頭急衝下海救人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

吳姓女子與男友從屏東到澎湖旅遊，今天上午吳女獨自離開民宿後失蹤，男友報警協尋，馬公員警驚見海上竟有人頭浮沉，趕緊衝下海救人，發現是吳女，立即將她送醫，挽回吳女生命。

今天上午10時許，吳女的男友向馬公警分局文澳派出所報案，稱吳女離開民宿後便不知去向，他擔心女友安全，請警方協助找人。

約2小時後，警方申請調閱手機定位，發現訊號顯示在石泉電視轉播站附近，但是趕去當地卻找不到吳女，員警賴德榮、歐嘉升直覺不對勁，擴大搜尋附近海域，竟在中衛海域，發現海上似乎有人浮沉，便通報消防局派小艇搜救。

但賴德榮、歐嘉升見情況危急，等不及消防隊到場，衣服沒脫便先後衝下海救人，發現果然是吳女，將她拉回岸邊，送往澎湖醫院，挽回吳女生命。

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馬公警分局員警今天衝下海救人。記者林保光／翻攝
馬公警分局員警今天衝下海救人。記者林保光／翻攝
馬公警分局員警今天衝下海救人。記者林保光／翻攝
馬公警分局員警今天衝下海救人。記者林保光／翻攝

馬公 女生 澎湖

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