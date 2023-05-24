屏女遊澎湖不知去向 員警見水上浮頭急衝下海救人
吳姓女子與男友從屏東到澎湖旅遊，今天上午吳女獨自離開民宿後失蹤，男友報警協尋，馬公員警驚見海上竟有人頭浮沉，趕緊衝下海救人，發現是吳女，立即將她送醫，挽回吳女生命。
今天上午10時許，吳女的男友向馬公警分局文澳派出所報案，稱吳女離開民宿後便不知去向，他擔心女友安全，請警方協助找人。
約2小時後，警方申請調閱手機定位，發現訊號顯示在石泉電視轉播站附近，但是趕去當地卻找不到吳女，員警賴德榮、歐嘉升直覺不對勁，擴大搜尋附近海域，竟在中衛海域，發現海上似乎有人浮沉，便通報消防局派小艇搜救。
但賴德榮、歐嘉升見情況危急，等不及消防隊到場，衣服沒脫便先後衝下海救人，發現果然是吳女，將她拉回岸邊，送往澎湖醫院，挽回吳女生命。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言