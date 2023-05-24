高雄警處理工程款糾紛態度惹議 警方認言詞不當要處分

高雄市警新興分局1名警員處理民眾糾紛，認為大樓物業員工不聯絡主委到場，可能被控侵占，卻無端惹禍，遭批評辦事「強勢」、「強行幫報案人索討裝潢保證金」。警方今天表示，警員言詞欠妥，將祭出行政處分。

據了解，5月18日下午，新興警分局自強路派出所李姓警員，獲報到高雄市前金區民生二路某大樓，處理大樓因1項工程與報案的裝潢公司人員工程款糾紛。

事後有人上臉書社群貼文，指李要大樓物業人員通知大樓管委會主委處理，稱大樓沒還給裝潢公司保證金，可能涉及侵占，認為警員「態度相當強勢」，單信報案人的說詞，令物業人員「心生恐懼」、「有一種被警察欺負的感覺」。

後來管委會「迫於無奈」先給錢，但也向新興警分局檢舉李姓警員「執法不當」、「強行幫報案人索討裝潢保證金」。