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高雄警處理工程款糾紛態度惹議 警方認言詞不當要處分

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警新興分局1名警員處理民眾糾紛，認為大樓物業員工不聯絡主委到場，可能被控侵占，卻無端惹禍，遭批評辦事「強勢」、「強行幫報案人索討裝潢保證金」。警方今天表示，警員言詞欠妥，將祭出行政處分。

據了解，5月18日下午，新興警分局自強路派出所李姓警員，獲報到高雄市前金區民生二路某大樓，處理大樓因1項工程與報案的裝潢公司人員工程款糾紛。

事後有人上臉書社群貼文，指李要大樓物業人員通知大樓管委會主委處理，稱大樓沒還給裝潢公司保證金，可能涉及侵占，認為警員「態度相當強勢」，單信報案人的說詞，令物業人員「心生恐懼」、「有一種被警察欺負的感覺」。

後來管委會「迫於無奈」先給錢，但也向新興警分局檢舉李姓警員「執法不當」、「強行幫報案人索討裝潢保證金」。

新興警分局今天表示，5月18日事發當天，李姓警員在所備勤，是因110接獲民眾報案，獲分局派往處理，與當事人並不認識，但李在處理過程言詞不當引起誤會，將簽處行政處分。

高雄市警新興分局警員（右二）處理糾紛卻惹禍上身，警方今天表示將處分。圖／擷取自臉書爆料公社
高雄市警新興分局警員（右二）處理糾紛卻惹禍上身，警方今天表示將處分。圖／擷取自臉書爆料公社

高雄市 警察

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