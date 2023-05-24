影／接二連三 國圖今第三度收到遙控炸彈恐嚇郵件
國立台灣圖書館繼今年5月16及20日連續兩次收到遙控炸彈恐嚇郵件，昨晚第三度收到遙控炸彈恐嚇郵件，表示已安裝「8顆遙控炸彈」在館內，中和警方今天獲報後，不敢大意立即派員前往清查，經全面搜索確認未發現。
國立台灣圖書館俞姓警衛今天上午9 時許報案指稱，圖書館官網信箱在昨晚11時許收到署名「閻錫山」的恐嚇電子郵件，留言內容為「8顆遙控炸彈已經安裝在圖書館某處，將在5月24日下午2時，引爆炸彈！」
轄區中和警方獲悉成立專案小組，今天偵查隊員及派出所員警由館方人員協助，逐層進行檢視勘查建築物及地下停車場，經檢視整棟建築物後，並無發現疑似爆裂物或遙控炸彈的可疑物品。
中和警分局表示，嫌犯利用網路進行惡作劇等相關恐嚇行為，已違反刑法恐嚇罪，最高可處2年以下有期徒刑，由於前兩次郵件疑似是由境外寄送，此次恐嚇郵件也疑似來自境外，警方強調對於意圖擾亂社會秩序者，將會持續注意監控，並積極追查寄送恐嚇郵件的嫌犯。
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