遭父親責罵情緒低落 工人偷車竟二度加霸王油

男子因細故遭父親責罵情緒低落，經擅自開走工作的工務所車輛沿途連加二次霸王油，警方受理鎖定男子，警詢後依竊盜及詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

據知，24歲崔男家住新竹，目前在南市山上區森霸電力公司工地做工，善化分局潭頂所通知工地租賃的車輛本月22日中午12點53分曾在潭頂加油站加霸王油，且同日下午1點半國道三隊警方也通知該車於中山高西螺服務區北上加油站二度加霸王油。

經工地人員調閱監視器，發現租賃的車輛當天12時47分遭人駛離工地大門，並至新化分局山上分駐所報案失竊。

警方追查發現，崔男涉嫌，即通知同在工地工作崔父一同協尋，昨上午8時20分崔父即帶同兒子駕駛失竊車輛至分駐所投案。