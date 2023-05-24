影／3國中生騎單車 遊覽車追撞摔車驚險瞬間

台中市3名女國中生騎單車，行經梧棲區中央路二段與福德街口並排聊天，14歲金姓女學生與後方遊覽車發生碰撞，單車捲入右前車輪，女學生在地上翻滾2、3圈，幸沒有捲入車底，保住一命，驚險車禍過程全被停等紅綠燈駕駛錄下，報警處理。

熱心用路人更將這段驚險車禍影像上傳至臉書群組「梧棲串起來」，留言「幸好這位妹妹向右邊彈開，如果捲入大車底下，後果不堪」，並呼籲騎士應注意安全，和大車保持距離。女學生從鬼門關前躲過一劫，在地上翻滾2、3圈，畫面令人捏把冷汗，引發討論。

清水警分局調查，這起車禍事故發生在昨天下午4點25分，14歲金姓女學生與另2名女學生騎單車並排聊天，行經梧棲區中央路二段與福德街口，金女騎乘的單車與44歲余姓遊覽車駕駛發生碰撞，單車遭捲入右前車輪底，女學生向右跳，驚險滾地2、3圈，甚至一度站起來揮手示意她沒事。

由於碰撞聲響劇烈，在場用路人發現遊覽車駕駛繼續往前開，疑似要離開現場，有熱心民眾上前拍打車門，示意駕駛應留下來處理車禍事故。