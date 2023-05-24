國1北上50K車禍事故 大貨車追撞2轎車北上回堵5公里

國道1號北上50公里桃園路段今天早上發生車禍，62歲營業半聯結大貨車林姓司機行經該處，未保持安全距離，追撞2輛轎車，造成西黑色轎車損毀嚴重，大貨車車斗翻覆、載運泥土散落一地，占用外側2線道和路肩，1人送醫，北上車道回堵5公里，國道警處理後在上午11時16分完全排除。

國道警方表示，今天上午7時51分一輛營業半聯結車林姓司機開車行經國道1號北上50公里桃園路段，快速行駛，未保持安全距離，追撞2輛轎車，一名駕駛受傷送醫沒有生命危險。