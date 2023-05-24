高雄男拒絕警方攔查遭壓制街頭 原來他心虛

高雄市警三民一分局員警今天上午巡邏攔查1輛轎車，不料開車的張姓男子拒絕停車，加速逃離，不久因適逢上班交通流量尖峰，困在車陣，員警立即追上去拉他下車，員警因他抗拒，在街頭壓制，後來查出他酒駕。

警方表示，今天上午7時40分許，高雄市警三民一分局長明派出所員警在三民區建國三路，發現張姓男子（28歲）所駕駛的轎車，疑因改裝排氣管，才上前攔查他。

員警示意張姓男子停車，但是張拒絕停車，仍加速逃離，警方追去，不久在南台路與南台路195巷口，張因為受困車陣，員警見機立即下車追上，拉他下車。張抗拒攔查，與員警拉扯，隨即被警方壓制在地。路人目睹警方抓人，錄影上傳網路，以為警方抓通緝犯。

三民一警分局上午表示，後來對張姓男子酒測，呼氣酒測值每公升0.2毫克，未達刑法公共危險移送法辦標準，對他開酒駕等罰單，另因他抗拒警方，造成員警手腳擦挫傷，依妨害公務罪嫌將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康