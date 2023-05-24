快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男拒絕警方攔查遭壓制街頭 原來他心虛

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警三民一分局員警今天上午巡邏攔查1輛轎車，不料開車的張姓男子拒絕停車，加速逃離，不久因適逢上班交通流量尖峰，困在車陣，員警立即追上去拉他下車，員警因他抗拒，在街頭壓制，後來查出他酒駕

警方表示，今天上午7時40分許，高雄市警三民一分局長明派出所員警在三民區建國三路，發現張姓男子（28歲）所駕駛的轎車，疑因改裝排氣管，才上前攔查他。

員警示意張姓男子停車，但是張拒絕停車，仍加速逃離，警方追去，不久在南台路與南台路195巷口，張因為受困車陣，員警見機立即下車追上，拉他下車。張抗拒攔查，與員警拉扯，隨即被警方壓制在地。路人目睹警方抓人，錄影上傳網路，以為警方抓通緝犯。

三民一警分局上午表示，後來對張姓男子酒測，呼氣酒測值每公升0.2毫克，未達刑法公共危險移送法辦標準，對他開酒駕等罰單，另因他抗拒警方，造成員警手腳擦挫傷，依妨害公務罪嫌將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子今天拒絕攔查，遭警方壓制街頭。圖／擷取自社會事新聞影音
張姓男子今天拒絕攔查，遭警方壓制街頭。圖／擷取自社會事新聞影音

酒駕 高雄市 酒測

延伸閱讀

國1嘉義民雄戰備道北上 轎車撞翻女乘客受傷 車流回堵

轎車失控撞橋墩 待轉區女騎士嚇一身汗死神擦身過

前職棒選手全家遊嘉義遭酒駕追撞毀車 9歲兒骨裂插管

因細故刺破鄰居轎車輪胎 台南男辯解尿遭法官打臉

相關新聞

女騎士飆越前車 下一秒向左鬼切 她人車被撞飛幸擦傷

20歲李姓女子昨天晚上騎車經過新北市新莊區中華路，她疑為搶快直接飆騎超過前車，旋即向左鬼切準備騎入中港路上，當場被莊男所...

中市前運動局長遭爆婚外情19年 王慶堂駁抹黑已報案提告

前台中市長林佳龍任內首任運動局長、現任台體大運動資訊與傳播學系教授王慶堂，遭爆料婚外情長達19年，多次帶已婚女友到台中、...

影／3國中生騎單車 遊覽車追撞摔車驚險瞬間

台中市3名女國中生騎單車，行經梧棲區中央路二段與福德街口並排聊天，14歲金姓女學生與後方遊覽車發生碰撞，單車捲入右前車輪...

中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

為保護行人路權，台中市第六警局從前天（22日）起展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」，針對轄內10大高發事故路口展...

桃園平鎮7旬老翁跌倒受困30分鐘 所幸熱心路人搭救

桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，23日下午趁著雨勢空擋，獨自拄著拐杖前往住家附近的步道散步，不慎踩到溼滑的水溝蓋，重心不穩而摔...

飛龍瀑布3失聯 山區天氣不穩消防出動空拍機攔查點巡查

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日發生意外，迄今還有3人失聯，已過黃金救援72小時，屏東縣消防局仍持續出動搜救，由於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦