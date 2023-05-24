轎車失控撞橋墩 待轉區女騎士嚇一身汗死神擦身過

昨天上午嘉義市世賢路二段與高鐵大道路口發生一件轎車失控自撞事故，有輛黑色轎車行經路口時，突然暴衝撞向路邊橋墩，又往前滑行15公尺，幸好車輛被護欄卡住，沒有墜入大排水溝，有路過轎車行車記錄器拍到的轎車失控瞬間差點波及待轉區的女騎士，場面驚險。

地方社群網站傳出一則影片，有名女騎士行車至待轉區不久，突然有輛黑色轎車失控揚起塵埃迎面而來，女騎士及時停車，黑色轎車瞬間從她身旁擦身而過「碰！」地一聲，撞上路邊橋墩後往前滑行，女騎士毫髮無傷，許多網友都為她捏一把冷汗。

嘉義市消局表示，昨天上午8時50分接獲報案，世賢路二段與高鐵大道口發生車禍事故，第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。現場為轎車自撞橋墩事故，年約64歲的男駕駛表示，開車途中突然不知發生什麼事情，就撞上橋邊橋墩，自小客車車頭全毀，並往前滑行約15公尺，所幸沿路都有護欄保護，沒有跌落大排水溝中。