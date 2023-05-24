快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣第一媽媽包」喜舖遭控惡意倒債七千萬 創辦人道歉認了借高利貸

聯合新聞網／ 綜合報導

媽媽包品牌CiPU喜舖遭控欠銀行鉅款還惡意倒債，創辦人周品妤事後在臉書道歉，更坦承向銀行借了「高額利息的款項」而且無力支付，苦撐一年還抵押了住處，並把品牌商標權轉讓出去給過去信任的合作夥伴。

媽媽界無人不知的媽媽包品牌CiPU喜舖，圖為創辦人周品妤。聯合報系資料照
媽媽界無人不知的媽媽包品牌CiPU喜舖，圖為創辦人周品妤。聯合報系資料照

周品妤說，房子已全額抵押，後續查封和拍賣以及與債權人的作業也會配合進行，新的經營者則會接手喜鋪和對消費者的服務。

她強調，基於工作上的需求，臉書上的新品開箱文或是出國的出差都不是刻意要炫富，而她個人的債務問題也不影響接下來的喜鋪營運，她感謝大家的理解和支持，也表示自己會努力度過債務難關。

鏡周刊報導，創立超過十年的喜鋪是知名的「媽媽包」，在台市占率極高，不少藝人如修杰楷、應采兒、宥勝、柯以柔及胡盈禎等明星父母都曾在臉書及IG曬過該款包。

報導指出，年營收破億的喜鋪，創辦人周品妤惡意倒債七千萬元，還用各種方法脫產，警方上門要查扣店內商品時，店員則拿出證明表示商品屬於另家公司，不得查扣。此外，更有銀行員不滿指出，夫妻倆明明欠錢，卻常在臉書ｐｏ出國旅遊照。

延伸閱讀

女子漢／喜舖創辦人周品妤 不被打倒的樂觀人生

回頭率超高！NBA STORE聯手CiPU顛覆媽媽包 馬卡龍配色、輕量設計兼顧機能與時髦

揹實用「媽媽包」 輕鬆當時尚媽咪

相關新聞

女騎士飆越前車 下一秒向左鬼切 她人車被撞飛幸擦傷

20歲李姓女子昨天晚上騎車經過新北市新莊區中華路，她疑為搶快直接飆騎超過前車，旋即向左鬼切準備騎入中港路上，當場被莊男所...

中市前運動局長遭爆婚外情19年 王慶堂駁抹黑已報案提告

前台中市長林佳龍任內首任運動局長、現任台體大運動資訊與傳播學系教授王慶堂，遭爆料婚外情長達19年，多次帶已婚女友到台中、...

影／3國中生騎單車 遊覽車追撞摔車驚險瞬間

台中市3名女國中生騎單車，行經梧棲區中央路二段與福德街口並排聊天，14歲金姓女學生與後方遊覽車發生碰撞，單車捲入右前車輪...

中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

為保護行人路權，台中市第六警局從前天（22日）起展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」，針對轄內10大高發事故路口展...

桃園平鎮7旬老翁跌倒受困30分鐘 所幸熱心路人搭救

桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，23日下午趁著雨勢空擋，獨自拄著拐杖前往住家附近的步道散步，不慎踩到溼滑的水溝蓋，重心不穩而摔...

飛龍瀑布3失聯 山區天氣不穩消防出動空拍機攔查點巡查

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日發生意外，迄今還有3人失聯，已過黃金救援72小時，屏東縣消防局仍持續出動搜救，由於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦