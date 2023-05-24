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「台灣第一媽媽包」喜舖遭控惡意倒債七千萬 創辦人道歉認了借高利貸
媽媽包品牌CiPU喜舖遭控欠銀行鉅款還惡意倒債，創辦人周品妤事後在臉書道歉，更坦承向銀行借了「高額利息的款項」而且無力支付，苦撐一年還抵押了住處，並把品牌商標權轉讓出去給過去信任的合作夥伴。
周品妤說，房子已全額抵押，後續查封和拍賣以及與債權人的作業也會配合進行，新的經營者則會接手喜鋪和對消費者的服務。
她強調，基於工作上的需求，臉書上的新品開箱文或是出國的出差都不是刻意要炫富，而她個人的債務問題也不影響接下來的喜鋪營運，她感謝大家的理解和支持，也表示自己會努力度過債務難關。
鏡周刊報導，創立超過十年的喜鋪是知名的「媽媽包」，在台市占率極高，不少藝人如修杰楷、應采兒、宥勝、柯以柔及胡盈禎等明星父母都曾在臉書及IG曬過該款包。
報導指出，年營收破億的喜鋪，創辦人周品妤惡意倒債七千萬元，還用各種方法脫產，警方上門要查扣店內商品時，店員則拿出證明表示商品屬於另家公司，不得查扣。此外，更有銀行員不滿指出，夫妻倆明明欠錢，卻常在臉書ｐｏ出國旅遊照。
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