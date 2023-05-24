謊稱代操股票高獲利！ 八旬老翁10萬元差點飛了

台南84歲胡姓老翁加入LINE投資股票群組，裡面有自稱老師謊稱，匯錢給他們就能幫忙代操股票，可獲得高報酬，老翁信以為真，昨天中午11點多到金華路某銀行要匯款10萬元，幸好行員報警及時攔阻，才保住他的辛苦積蓄。

胡姓老翁透過手機通訊軟體，收到了股票投資的消息，立即被吸引，他加入了該通訊軟體的帳號後，對方暱稱「小風」每天傳送獲利滿倉的推廣訊息，他相信這些訊息是真實的，昨天前往中午11點多到金華路銀行臨櫃要匯款10萬元。

還好機警的銀行行員聽到了股市代操的關鍵字，感到有些不對勁，通報台南市警二分局海安派出所處理，警員黃揚傑、黃伯丞當場向老翁宣導詐騙集團常用的手法，也提醒老翁千萬不要相信來源不明的投資管道，成功阻止老翁被騙，保住了他的積蓄，老翁非常感謝機警的行員和警方的幫助。