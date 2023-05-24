快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

謊稱代操股票高獲利！ 八旬老翁10萬元差點飛了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南84歲胡姓老翁加入LINE投資股票群組，裡面有自稱老師謊稱，匯錢給他們就能幫忙代操股票，可獲得高報酬，老翁信以為真，昨天中午11點多到金華路某銀行要匯款10萬元，幸好行員報警及時攔阻，才保住他的辛苦積蓄。

胡姓老翁透過手機通訊軟體，收到了股票投資的消息，立即被吸引，他加入了該通訊軟體的帳號後，對方暱稱「小風」每天傳送獲利滿倉的推廣訊息，他相信這些訊息是真實的，昨天前往中午11點多到金華路銀行臨櫃要匯款10萬元。

還好機警的銀行行員聽到了股市代操的關鍵字，感到有些不對勁，通報台南市警二分局海安派出所處理，警員黃揚傑、黃伯丞當場向老翁宣導詐騙集團常用的手法，也提醒老翁千萬不要相信來源不明的投資管道，成功阻止老翁被騙，保住了他的積蓄，老翁非常感謝機警的行員和警方的幫助。

市警二分局表示，詐騙集團利用網路資訊發達及投資標的轉型等趨勢，架設假網站或建構看似正規投資的手機應用程式，並透過通訊軟體或社群網站，大量投放詐騙投資廣告，誘騙民眾誤認此為合法管道匯款，請民眾審慎求證，以防落入詐騙圈套，如有發現疑義，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以維護自身財物安全。

不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾金錢。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾金錢。記者黃宣翰／翻攝
胡姓老翁遭電信投資詐騙， 經台南銀行行員及警員勸阻才未被騙走10萬元。記者黃宣翰／翻攝
胡姓老翁遭電信投資詐騙， 經台南銀行行員及警員勸阻才未被騙走10萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南

延伸閱讀

整理包／2024立委大戰藍綠力拚國會過半！國民黨、民進黨提名名單

影／嚇傻！南投老翁開車巡茶園 轉彎突見「大批逆向」

im.B詐騙延燒 國民黨：賴清德敢為陳歐珀清白背書嗎？

陳歐珀用im.B車房 侯友宜：民進黨不用檢討嗎？

相關新聞

女騎士飆越前車 下一秒向左鬼切 她人車被撞飛幸擦傷

20歲李姓女子昨天晚上騎車經過新北市新莊區中華路，她疑為搶快直接飆騎超過前車，旋即向左鬼切準備騎入中港路上，當場被莊男所...

影／3國中生騎單車 遊覽車追撞摔車驚險瞬間

台中市3名女國中生騎單車，行經梧棲區中央路二段與福德街口並排聊天，14歲金姓女學生與後方遊覽車發生碰撞，單車捲入右前車輪...

中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

為保護行人路權，台中市第六警局從前天（22日）起展開為期2周的「行人高發事故路口精緻執法」，針對轄內10大高發事故路口展...

桃園平鎮7旬老翁跌倒受困30分鐘 所幸熱心路人搭救

桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，23日下午趁著雨勢空擋，獨自拄著拐杖前往住家附近的步道散步，不慎踩到溼滑的水溝蓋，重心不穩而摔...

飛龍瀑布3失聯 山區天氣不穩消防出動空拍機攔查點巡查

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日發生意外，迄今還有3人失聯，已過黃金救援72小時，屏東縣消防局仍持續出動搜救，由於...

國1北上50K車禍事故 大貨車追撞2轎車北上回堵5公里

國道1號北上50公里桃園路段今天早上發生車禍，62歲營業半聯結大貨車林姓司機行經該處，未保持安全距離，追撞2輛轎車，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦