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中信銀簽署防詐意向書

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中信銀昨與內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，警政署署長黃明昭（右）、中信金總經理陳佳文（左）出席啟動儀式。圖／中信銀行提供
中信銀昨與內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，警政署署長黃明昭（右）、中信金總經理陳佳文（左）出席啟動儀式。圖／中信銀行提供
中國信託商銀昨天和內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，由中信金控總經理陳佳文和警政署署長黃明昭出面完成簽約，共同宣誓建置「金融詐騙偵測暨預警機制」。根據警政署統計，中信銀阻詐成效為全台金融業之首，近三年成功攔阻逾三千三百件詐騙案、阻詐總金額近十三點二億元。

中信銀也宣布，將進一步推出中信智能守護「一六五」防詐安全網，全面落實防詐；計畫包括「一」起預警串聯防詐騙建置「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ＡＴＭ智能防詐車手交易通報系統」、建構「六」大虛實整合防護網、「五」層ＡＩ智能監控管理機制。

針對高齡客群的防詐工作，中信銀指出，會協助熟齡人士從臨櫃交易、限定自動化交易功能及調降交易限額等三大面向加強防詐，並會增加臨櫃業務往來印鑑樣式、意識清楚時預先辦理授權代理；此外，也限定熟齡人士自動化交易服務，包括自動化交易功能調整、調降每日現金提款限額、申請關閉網路和行動銀行非約定帳戶轉帳交易功能、降低信用卡額度、關閉信用卡預借現金等功能，避免過高額度遭盜刷。

此外，六大虛實整合防護網將串聯自動化通路與臨櫃防護，自動化通路加強控管登入、設定與交易流程，臨櫃通路要求行員高度警覺，且今年再導入流程機器人輔助行員察覺高度注意帳戶，運用大數據評估客戶可承受投資風險並建立內部警示分數，帳戶金流出現異常主動提示人員調查與管制，同時加強訓練同仁具備識別、防範及攔阻詐騙相關技能。

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