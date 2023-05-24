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飛龍瀑布3失蹤 親友盼奇蹟
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布發生2死3失蹤山難意外，搜救人員昨天一早組隊入山搜尋，下午2點因天候不佳，一度暫停搜救行動，距前天報案時間已超過黃金72小時，3名失蹤者生死未卜，親友在臉書集氣，盼奇蹟出現平安歸來，搜救人員今天視天候狀況再評估搜救行動。
消防局表示，昨天上午8點40分在七連瀑執行空拍，發現水勢增大且陰天光線不足，增加搜尋、辨識難度，必須等水消退後，搜救人員才能下切搜尋，另針對飛龍瀑布下游執行空拍，並裝設攔截點配合陸路搜索。
現場指揮官評估山區降下大雷雨，溪流水勢湍急、深潭出現漩渦，下午2點40分暫停搜救，今天視天候決定搜索計畫；有家屬到霧台分駐所等候消息，警方安撫焦急情緒，也給心理支持。
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