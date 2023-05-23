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2女前後驚險墜落竹北博愛橋 她為了救她自己也落水
驚險救援！新竹縣消防局今天晚間9時許接獲通報指出，竹北市博愛橋有人墜橋，立即派遣4車9人前往搶救。據了解，其中一名女子因情緒不穩墜橋，另名女子為救她，自己也跟著落水，所幸消防人員趕抵後，立即救出2名女子，目前2人均無大礙，結束一場虛驚。
據了解，墜橋的女子分別是43歲葉姓女子與51歲林姓女子，有目擊者指出，他開車途經博愛橋時，發現2女正在爭吵，沒想到其中1女突然情緒激動墜橋，另1女見狀也跟著跳下去救援，事後2人在橋下抱在一起安慰。
新竹縣消防局表示，今晚9點31分接獲報案指出，竹北市博愛橋有民眾墜橋，立即派遣光明及竹北車組共4車9人前往搶救，消防人員趕抵時，2女已坐於河道中，皆意識清楚。晚間9點50分，消防人員已協助2女脫困並帶回路面，2人均無大礙，不過因林女左腳踝腫脹，稍早已由送醫治療。
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