2女前後驚險墜落竹北博愛橋　她為了救她自己也落水

驚險救援！新竹縣消防局今天晚間9時許接獲通報指出，竹北市博愛橋有人墜橋，立即派遣4車9人前往搶救。據了解，其中一名女子因情緒不穩墜橋，另名女子為救她，自己也跟著落水，所幸消防人員趕抵後，立即救出2名女子，目前2人均無大礙，結束一場虛驚。

據了解，墜橋的女子分別是43歲葉姓女子與51歲林姓女子，有目擊者指出，他開車途經博愛橋時，發現2女正在爭吵，沒想到其中1女突然情緒激動墜橋，另1女見狀也跟著跳下去救援，事後2人在橋下抱在一起安慰。