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越南交友詐騙 通譯誤認遇同鄉險遭詐

中央社／ 高雄23日電

高雄越南籍阮姓通譯在臉書認識網友，對方誆稱能以優惠匯率兌換越南盾，且過程皆以越南文通訊，導致阮婦誤認是同鄉前往買點數，幸店員機警通知員警，經勸說終於保住1萬5000元。

高雄市政府警察局鹽埕分局今天發布新聞稿指出，60歲阮婦是通譯人員，她在越南新住民臉書社團認識一名網友，誆稱有門路以優惠匯率兌換越南盾，再幫她將錢匯給遠在越南的家人。

由於過程中這名網友皆以越南文傳送訊息，導致阮婦誤認對方是同鄉，並被誘騙前往超商購買價值新台幣1萬5000元的遊戲點數條碼。幸店員刷取第一組條碼時感到有異，通知警方到場協助。

鹽埕分局五福四路派出所所長陳進男、巡佐張峻禋、員警黃柏融接獲報案後循循善誘，經勸說詐騙集團會以點數款項未收到等理由，要求再繼續刷條碼付款，最後反而會讓自己辛苦賺來的金錢石沉大海，阮婦終於放棄換匯念頭。

鹽埕分局提醒，地下換匯不僅容易遭詐，還可能涉及詐欺或洗錢等罪嫌，因此呼籲民眾務必循正當管道至合法金融機構換匯，免得血本無歸。

越南 詐騙集團

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