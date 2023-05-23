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屏東男借錢未果燒掉歷史建築大武營區 依放火罪起訴
屏東大武營區培育逾30萬名空降傘兵，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築展開修復活化，隊史館（正氣樓）預計2月中旬修復，未料同月5日凌晨大火，檢警鎖定41歲徐男涉重嫌向法院聲押獲准，屏東地檢署偵結，依放火罪起訴。
起訴書指出，41歲徐男於2月5日深夜12點29分，騎乘腳踏車前往隊史館，他穿越建物西南側圍籬缺口侵入，打電話給父親借款未果，於同日凌晨1點11分左右，走上2樓西側展覽室，以隨身攜帶的打火機，於室內東側展示櫃附近位置點燃現場易燃物。
火苗快速蔓延到西側展覽室、外走廊、梯間、東側外走廊及展覽室，造成隊史館屋頂、上方木樑、門框及窗框橫樑等主要結構遭燒毀，烈火沖天冒出黑煙，鄰近屏東榮民總醫院員工宿舍王姓警衛見狀緊急報案，警消到場於同日凌晨2點41分左右撲滅火勢。
案發後，徐男於同日凌晨1點25分左右逃離現場，沿屏東市榮總東路、榮總南路、大武路往清寧街方向繞行，並以變裝等方式逃逸，經警方調閱百支監視器後遭到鎖定，於同月22日下午1點35分左右在彰化縣落網。
檢方表示，徐男所為不僅傷害歷史與文化的保存傳承，更嚴重危害起火建物周圍民眾的安全，徐到案後矢口否認犯行，4月偵結依刑法第174條第1項放火罪嫌起訴。
文化處表示，對於遭毀隊史館已完成發包4期修復再利用工程，首批傘具修護工廠、烘傘房預計今年暑假前完成修復，未來結合屏東榮總與公園景觀，打造結合醫療休閒產業的健康園區。
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