中信銀與警政署簽訂阻詐MOU

中國信託23日和內政部警政署簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，由中信金總經理陳佳文和警政署署長黃明昭雙雙出面完成簽約，共同宣誓建置「金融詐騙偵測暨預警機制」；中信銀並出示警政署統計指出，中信銀行阻詐成效為全台金融業之首，近三年期間成功攔阻逾3,300件詐騙案、阻詐總金額近新臺幣13.2億元。

中信銀也宣布，將更進一步推出中信智能守護「165」防詐安全網，全面落實防詐。對於165計畫，中信銀說明，包括了「1」起預警串聯防詐騙建置「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ATM智能防詐車手交易通報系統」、建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制。

陳佳文表示，金融機構投入金融安全領域十分重要，中國信託自2018年起積極與警政署聯手在全台中信銀行ATM建置防詐措施，簽訂合作意向書可擴大合作面向。

尤其高齡客群在金融業防詐中，最位列優先保護目標，對此中信銀說明，在協助熟齡人士（即高齡者）從臨櫃交易、限定自動化交易功能及調降交易限額等三大面向加強防詐，其中會增加臨櫃業務往來印鑑樣式、意識清楚時預先辦理授權代理；此外，也限定熟齡人士自動化交易服務，包括自動化交易功能調整、調降每日現金提款限額、申請關閉網路和行動銀行非約定帳戶轉帳交易功能、降低信用卡額度、關閉信用卡預借現金等功能，避免過高額度遭盜刷。

中信銀也說明，上述的六大虛實整合防護網，將串聯自動化通路與臨櫃防護，自動化通路加強控管登入、設定與交易流程，臨櫃通路要求行員高度警覺，而且今年再導入流程機器人（RPA）輔助行員察覺高度注意帳戶，運用大數據評估客戶可承受投資風險並建立內部警示分數，帳戶金流出現異常主動提示人員調查與管制，同時加強訓練同仁具備識別、防範及攔阻詐騙相關技能。

而五層AI智能監控管理機制，則包含運用新興科技加強資安審查與風險評估、執行資安模擬與防禦演練、建構防火牆偵測與垃圾郵件過濾系統、定期執行弱點掃描及全面性資安滲透評估、留存交易軌跡與提升資安事件分析能力。