企業洩個資受騙民眾求償難 律師：應減輕舉證責任

企業個資外洩影響民眾權益，甚至導致民眾遭詐騙集團詐財，打官司向企業求償卻困難重重。律師認為，應視個案情節斟酌減輕民眾舉證責任，並加重認定外洩個資企業的疏失。

網路賣場個資外洩疑雲不斷，警政署刑事警察局最新公告的高風險賣場就包括知名的統聯客運、蝦皮拍賣、誠品書局；立法院16日則三讀通過個人資料保護法部分條文修正草案，修正非公務機關違反安全維護義務的裁罰方式及額度，改為逕行處罰同時命改正，並提高罰鍰上限。

現任全國律師聯合會常務監事的律師鄧湘全今天告訴中央社記者，大規模個資外洩案件頻傳，民眾可留意刑事局公布的高風險賣場名單以提高警覺，若遇到個資外洩而遭詐騙匯款，可向企業請求損害賠償並要求刪除個人資料。

鄧湘全表示，民眾向企業求償，必須證明企業未盡善良管理人注意義務，導致個資受詐團不法利用，但實務上往往難以證明詐騙的損失與企業外洩個資的因果關係。

民眾求償曾經法院判決勝訴案例部分，鄧湘全指出，曾有迪卡儂會員的個資外洩遭詐騙求償一審勝訴，關鍵是引用刑事局高風險賣場名單、本案民眾受騙前後（民國111年1月至9月間）刑事局接獲冒用迪卡儂名義詐騙的通報案件數達500餘件等間接資料，成功證明企業疏失。

但鄧湘全指出，這名會員勝訴，法院卻仍認定會員須就遭詐欺負擔9成過失，迪卡儂僅須負1成，明明是被害人權益受損，卻反過來被司法檢討，他建議法院不僅應視個案情節斟酌減輕民眾舉證責任，更應嚴格認定企業未採行保有個人資料所採取安全措施的過失。

鄧湘全另外表示，民眾因企業個資外洩而受損害，也可以在個案求償時，請法院調取企業個資伺服器安全維護計畫等，以證明企業個資維安的疏漏。

另方面，立法院日前三讀通過個資法修正案，修正個資法第48條非公務機關違反安全維護義務的裁罰方式及額度，改為逕行處罰同時命改正，並提高罰鍰上限，處新台幣2萬元以上、200萬元以下罰鍰；情節重大者，處15萬元以上、1500萬元以下罰鍰；屆期未改正者，按次處15萬元以上、1500萬元以下罰鍰。

對於個資法提高罰則上限，鄧湘全認為確實對企業有嚇阻作用，但成效不大，多數企業寧可與消費者打官司，也不願花錢維護系統，類似案例仍會不斷發生，因此除了處罰外洩個資的企業，也應要求企業額外支付消費者或會員權益賠償金。

曾協助消費者打個資外洩訴訟的律師許峻瑋則認為，雖然法院判決業者須刪除他的當事人個資，但當事人仍收到業者廣告簡訊，應於修法時訂定個資系統維護的細項標準，例如定期資安檢測、提高防火牆門檻、抽查企業系統漏洞、資安顧問諮詢等，讓消費者、企業、公部門有參考依據，從最前端維護民眾個資。