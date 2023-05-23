跟騷法上路將週年 北市警11個月受理404案

跟蹤騷擾防制法去年6月起上路。台北市警察局婦幼警察隊今天指出，將滿1週年前夕，北市統計共受理404案，家暴合併跟騷案佔37%，單純跟騷案佔63%、且「陌生」關係最多。

婦幼警察隊和現代婦女基金會今天共同舉辦「跟蹤騷擾防制法施行1週年，大家來鬥陣！K.O.跟騷背後靈」記者會，除說明案件樣態，各警分局家防官和婦幼警察隊員警也帶領民眾進行實境解謎，透過議題遊戲認識跟蹤騷擾行為態樣，並瞭解如何求助和因應。

跟騷法即將屆滿1週年，婦幼警察隊透過新聞稿指出，自去年6月起至今年4月止，警方受理北市符合跟騷法案共計404件。其中，家暴合併跟騷案佔北市跟騷案37%，單純跟騷案則佔63%，可見跟騷問題已不容忽視。

婦幼警察隊表示，針對實務處理跟騷案件中，統計分析雙方關係部分，合併家暴跟蹤騷擾案件以「未同居伴侶」最多，原因為同居家人若有嫌隙容易以言語、精神暴力或肢體傷害等方式，而未同居伴侶則容易因一方斷絕聯絡或單方面分手，導致另一方為挽回關係而出現跟蹤騷擾行為。

除此之外，單純跟騷案件中，雙方當事人則以「陌生」關係最多，「追求關係」次之。

行為態樣部分，婦幼警察隊說，「歧視貶抑」最多，其次為近距離的「尾隨接近、監視觀察」和遠距離的「通訊騷擾」。

婦幼警察隊提到，合併家暴的跟騷案，因雙方相互認識而熟知住處、工作地等資訊，發生在「住家、工作地」件數較高；而單純跟騷案，因雙方多為陌生或追求關係，犯嫌掌握被害人資料有限，常見為網路騷擾方式。

被害人若有立即人身危害時，婦幼警察隊說，警方會採取保護處置作為，像是加強住家巡邏守望等；另外北市警律定就已提出跟騷保護令聲請，而尚在法院審理中的案件被害人，會提高關懷訪視次數，以強化保護其人身安全。