北市傳墜樓！保全聽聞巨響 女從15樓墜落臟器外露死亡

李姓女子今午從台北市復興北路某大樓高處墜落，大樓保全聽聞巨響查看，發現李女倒臥地面、臟器外露，報警處理，救護人員到場時李女明顯死亡，檢警目前正調查確切過程及死因。

台北市消防局表示，今午12時55分獲報，復興北路某大樓有民眾墜樓，救護人員到場時，李女倒臥大樓後方停車場地面，臟器外露、明顯死亡。

警方調查，案發時大樓保全聽聞後方停車場傳來巨響，前往查看發現李女倒臥地面；相關監視器畫面顯示，李女案發前不久獨自進入大樓，不明原因從大樓15樓墜落，撞擊一樓鐵皮屋頂後落地。

據悉，該住商大樓共15層樓，高樓層是住宅，低樓層是連鎖KTV，人潮密集，67歲李女並非該大樓住戶，墜樓原因不明，待檢警進一步相驗調查釐清。

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