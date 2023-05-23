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誤信網路專業老師代操股票 男被騙60萬報警逮人
新北市63歲C姓男子透過YouTube一則投資股票廣告，他加入Line投資群組後，對方誆以專業老師代操投資股票，騙得C男陸續匯出60萬元投資。日前詐團騙他抽中股票要入金，帳戶內資金不夠需補差額要求陳男面交155萬元，C男覺得被騙向警報案求助。昨天下午警趁雙方面交之際衝前逮捕22歲陳姓車手，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。
據了解63歲C姓男子從事服務業相關，今年2月他被YouTube一則投資股票廣告吸引，依循加入Line「信康客服NO.188」投資群組。對方誆以加入後可以獲得專業老師代為操盤股票萬無一失，騙得C男陸續匯入60萬元投資，期間詐團還偽造獲利藉以取信C男。
這個月中旬，詐團以C男抽中股票要入金，但其帳戶資金不夠需再補足155差額為幌，C男這才驚覺遭騙，立即向警方報案求助。警方受理，由C男誘出車手，於昨天下午4時許，前往新莊區中港路某間超商內假裝交付。埋伏便衣警力見22歲陳姓車手與被害C男碰面之際，衝前將車手壓制在地。
當場車手身上查扣偽造公司章11顆、偽造相關文件3張、手機2支、工作證件1張、現金7700元一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將車手陳男移送法辦，並擴大溯源積極查緝其他集團共犯到案釐清。
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