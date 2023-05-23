拆解全台「詐」彈恐慌 台高檢邀集刑事局、調查局會商

近來全台公家機關和私人企業接連收到揚言要放炸彈的恐嚇電子郵件，造成不少民眾恐慌，台高檢今召集刑事局、調查局，會同法務部國際暨兩岸司舉行專案會議，除對現有已鎖定的對象深入清查外，也將釐清是否有其他不法分子涉案。同時針對涉嫌部分案件遭鎖定的一名張姓大陸籍男子，檢警將持續透過兩岸共打機制尋求突破。

這些疑似為「詐」彈的恐嚇電郵，根據警方資料，約莫自2021年7、8月間開始出現，累計至上周已有258件，且非一人所為。由於現有收到恐嚇電郵的公、私機關或企業，都是向各地警方報案，因此今天會議中，也決定由刑事局主責，負責彙整各縣市警察機關收到的恐嚇電郵進行偵辦。

同時，為防止境外人士透過VPN（虛擬專用網路）或翻牆犯案，甚至藉由恐嚇電郵對我國公、私部門發動可能的資安攻擊，台高檢也要求調查局資安處適時給予公、私部門必要的協助。

目前，警方已查出一名曾經來台求學的張姓大陸籍男子，涉嫌犯下當中多起恐嚇電郵案。張男在台期間，還曾因類似案件遭檢方起訴，事後因已出境遭發布通緝。據了解，警方獲報的258案中，並非全部都由張男所為，檢警也不敢大意，正循線釐清是否還有未曝光的電郵炸彈客。