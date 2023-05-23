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拆解全台「詐」彈恐慌 台高檢邀集刑事局、調查局會商

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

近來全台公家機關和私人企業接連收到揚言要放炸彈恐嚇電子郵件，造成不少民眾恐慌，台高檢今召集刑事局、調查局，會同法務部國際暨兩岸司舉行專案會議，除對現有已鎖定的對象深入清查外，也將釐清是否有其他不法分子涉案。同時針對涉嫌部分案件遭鎖定的一名張姓大陸籍男子，檢警將持續透過兩岸共打機制尋求突破。

這些疑似為「詐」彈的恐嚇電郵，根據警方資料，約莫自2021年7、8月間開始出現，累計至上周已有258件，且非一人所為。由於現有收到恐嚇電郵的公、私機關或企業，都是向各地警方報案，因此今天會議中，也決定由刑事局主責，負責彙整各縣市警察機關收到的恐嚇電郵進行偵辦。

同時，為防止境外人士透過VPN（虛擬專用網路）或翻牆犯案，甚至藉由恐嚇電郵對我國公、私部門發動可能的資安攻擊，台高檢也要求調查局資安處適時給予公、私部門必要的協助。

目前，警方已查出一名曾經來台求學的張姓大陸籍男子，涉嫌犯下當中多起恐嚇電郵案。張男在台期間，還曾因類似案件遭檢方起訴，事後因已出境遭發布通緝。據了解，警方獲報的258案中，並非全部都由張男所為，檢警也不敢大意，正循線釐清是否還有未曝光的電郵炸彈客。

專案小組透露，上述這些恐嚇電郵中，很多不是使用外國的IP，就是透過VPN寄送，使得來源、對象難以掌握。例如張男也是警方鎖定他的網路使用情形，耗費大量時間互相比對、勾稽後，才逐漸鎖定其身分，至於最後能否將他緝捕歸案，還要持續透過兩岸共打機制努力。

近來澎湖水族館、屏東海生館等公、私機關及企業陸續接獲炸彈恐嚇郵件，耗用大量警方清查可疑物品。圖／澎湖縣警局提供
近來澎湖水族館、屏東海生館等公、私機關及企業陸續接獲炸彈恐嚇郵件，耗用大量警方清查可疑物品。圖／澎湖縣警局提供

恐嚇 炸彈 資安

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