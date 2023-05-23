聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒看到「時段禁轉」標誌 新北機車騎士遭開單氣罵髒話
網路流傳一段影像，一名女性機車騎士怒氣沖沖地飆罵髒話，原來女騎士因在禁止左轉的時段左轉被開罰單，警方表示該地設置時段禁止左轉標誌已有2年多時間，新北市交通局指出，因該地為多岔路口，尖峰時間左轉車輛會干擾直行車流，才會時段禁止行駛方向。
警方調查，阮姓女機車騎士昨天上午8時許，阮女騎機車沿新北市永和區環河東路，新店往永和方向行駛，騎經福和橋下時，左轉林森路口，當場被執勤的永和警分局警員攔下。
阮女覺得莫名其妙，警方告知有時段禁止左轉的標誌，阮女喊冤不知情，求情別開單，但警方仍依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，開出600元以上，1800元以下罰鍰，讓阮女氣罵髒話。
新北市交通局指出，福和橋下及再前一個路口都有「8~9時禁止左轉（假日除外）」的明顯標誌，而阮女遭開單處有環河東路三段、林森路、成功路等路段，屬多岔路口，路型較為複雜，尖峰時間左轉車輛容易干擾直行車流，才在上午尖峰實施禁行左轉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言