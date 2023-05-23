沒看到「時段禁轉」標誌 新北機車騎士遭開單氣罵髒話

網路流傳一段影像，一名女性機車騎士怒氣沖沖地飆罵髒話，原來女騎士因在禁止左轉的時段左轉被開罰單，警方表示該地設置時段禁止左轉標誌已有2年多時間，新北市交通局指出，因該地為多岔路口，尖峰時間左轉車輛會干擾直行車流，才會時段禁止行駛方向。

警方調查，阮姓女機車騎士昨天上午8時許，阮女騎機車沿新北市永和區環河東路，新店往永和方向行駛，騎經福和橋下時，左轉林森路口，當場被執勤的永和警分局警員攔下。

阮女覺得莫名其妙，警方告知有時段禁止左轉的標誌，阮女喊冤不知情，求情別開單，但警方仍依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，開出600元以上，1800元以下罰鍰，讓阮女氣罵髒話。