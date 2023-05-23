快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒看到「時段禁轉」標誌 新北機車騎士遭開單氣罵髒話

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

網路流傳一段影像，一名女性機車騎士怒氣沖沖地飆罵髒話，原來女騎士因在禁止左轉的時段左轉被開罰單，警方表示該地設置時段禁止左轉標誌已有2年多時間，新北市交通局指出，因該地為多岔路口，尖峰時間左轉車輛會干擾直行車流，才會時段禁止行駛方向。

警方調查，阮姓女機車騎士昨天上午8時許，阮女騎機車沿新北市永和區環河東路，新店往永和方向行駛，騎經福和橋下時，左轉林森路口，當場被執勤的永和警分局警員攔下。

阮女覺得莫名其妙，警方告知有時段禁止左轉的標誌，阮女喊冤不知情，求情別開單，但警方仍依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，開出600元以上，1800元以下罰鍰，讓阮女氣罵髒話。

新北市交通局指出，福和橋下及再前一個路口都有「8~9時禁止左轉（假日除外）」的明顯標誌，而阮女遭開單處有環河東路三段、林森路、成功路等路段，屬多岔路口，路型較為複雜，尖峰時間左轉車輛容易干擾直行車流，才在上午尖峰實施禁行左轉。

沒看到「時段禁轉」標誌，女機車騎士遭開單氣罵髒話。記者李易昌／翻攝
沒看到「時段禁轉」標誌，女機車騎士遭開單氣罵髒話。記者李易昌／翻攝

標誌

延伸閱讀

Ubike會員資料外洩 民代要求究責廠商 中市府：盤查中

影／主持新北治安會報 侯友宜：強調人本環境、緊盯交通

Youbike會員資料外洩 中市每天5萬人次議員要求趕快查

台北市推機車退出騎樓2.0 新北跟進？新北市府：捷運、長照周邊優先

相關新聞

屏東男借錢未果燒掉歷史建築大武營區 依放火罪起訴

培育逾30萬名空降傘兵的屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築展開修復活化，隊史館（正氣樓）預...

台灣「行人地獄」惡名遠播 日媒實際走訪台北街頭見亂象

台灣「行人地獄」的惡名遠播到了日本，報紙「每日新聞」記者實際走訪台北街頭，目睹亂象以及警察對不禮讓行人的駕駛開單的實況。...

罕見意外！貨車沿路滲漏「這東西」 機車騎士慘摔受傷

苗栗縣頭份市尖山大橋附近路口上午10點多發生貨車滲漏大量白米到路上的意外，一名機車騎士行經時不慎滑倒，受到多處擦挫傷送醫...

新北市中和連傳2起墜樓案 一男一女送醫救治

新北市中和區今下午3時許，連續發生2起墜樓事件，一名65歲江姓女子在圓通路某公寓墜落，另名25歲徐姓男子則從泰和街住家頂...

誤信網路專業老師代操股票 男被騙60萬報警逮人

新北市63歲C姓男子透過YouTube一則投資股票廣告，他加入Line投資群組後，對方誆以專業老師代操投資股票，騙得C男...

影／瑞芳警車經斑馬線未禮讓 行人太吃驚不禁轉頭「目送」

新北市瑞芳警分局1輛警車今天上午行經瑞芳火車站前，未禮讓行走斑馬線的行人，有人拍下影片上傳網路社群平台，引發討論。瑞芳警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦