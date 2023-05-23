汐止貨櫃車行駛途中突起火燒爆輪胎 司機急逃

一輛未載運貨物的貨櫃車昨晚11時許，行經新北市汐止新台五路一段88號前，車輪突爆胎起火，所幸駕駛及時逃出，未造成人員傷亡，火勢也在20分鐘內撲滅。

據了解，駕駛無酒駕，駕駛也向警方表示是要載空櫃返回貨櫃場，但不知為何開著開著底盤起火，輪胎爆掉，警方初判是機械故障，沒發現有人為破壞的情形。

新北市消防局表示，煞車系統異常咬死或無完全釋放時，在行進間會導致高溫引發進而火燒車事件，可藉由專業維修人員定期檢修發現，為避免該類狀況發生。