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汐止貨櫃車行駛途中突起火燒爆輪胎 司機急逃

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

一輛未載運貨物的貨櫃車昨晚11時許，行經新北市汐止新台五路一段88號前，車輪突爆胎起火，所幸駕駛及時逃出，未造成人員傷亡，火勢也在20分鐘內撲滅。

據了解，駕駛無酒駕，駕駛也向警方表示是要載空櫃返回貨櫃場，但不知為何開著開著底盤起火，輪胎爆掉，警方初判是機械故障，沒發現有人為破壞的情形。

新北市消防局表示，煞車系統異常咬死或無完全釋放時，在行進間會導致高溫引發進而火燒車事件，可藉由專業維修人員定期檢修發現，為避免該類狀況發生。

消防局建議車輛應定期回原廠檢修，若行駛中發現煞車有咬死狀況或異常時，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應盡速下車至護欄外或安全處所待援，若強行繼續行駛則會引發火災

貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝
貨櫃車行駛途中突起火！駕駛急逃，無人傷亡。記者李易昌／翻攝

火燒車 火災

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