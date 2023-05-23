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前職棒選手周森毅全家嘉義旅遊遭酒駕追撞 9歲兒插管治療

中央社／ 嘉義縣23日電

前職棒選手周森毅21日全家到嘉義旅遊，不料，車輛停等紅燈時，遭後方酒駕蔡姓男子高速追撞，造成9歲兒子在加護病房插管治療。聯合報系資料照
前職棒選手周森毅21日全家到嘉義旅遊，不料，車輛停等紅燈時，遭後方酒駕蔡姓男子高速追撞，造成9歲兒子在加護病房插管治療。聯合報系資料照
職棒選手周森毅21日全家到嘉義旅遊，不料，車輛停等紅燈時，遭後方酒駕蔡姓男子高速追撞，造成9歲兒子在加護病房插管治療，目前狀況穩定；蔡男遭依法移送偵辦。

嘉義縣警察局水上分局今天表示，涉嫌酒駕肇事的蔡男於21日上午近11時，行經高鐵大道往太保市麻太路方向時，因精神恍惚，未注意前方紅燈狀況，直接追撞在停等紅燈的周森毅1家5口的自小客車。

警方指出，蔡男肇事後，看到員警到場處理時，還心虛準備離開現場，處理員警看到後，喝斥蔡男不要逃離，蔡男才又回到現場；警訊後，依違反公共危險罪嫌移送法辦，嘉義地檢署複訊後飭回。

嘉義縣消防局21日上午10時59分據報，指高鐵大道往麻太路方向發生車禍事故，立即派遣太保、嘉太及祥和救護車前往救助；現場為2輛自小客車發生追撞，其中被追撞的駕駛楊姓婦人受困車內，經消防人員協助脫困後，陸續將肇事車輛的副駕駛座男子、周森毅夫婦及其2男1女子女，共6人皆送嘉義長庚醫院治療。

嘉義長庚醫院今天表示，周男等6人送醫治療，大部分頭部和腳部挫傷，以及胸口、肩膀挫傷，但是9歲周姓男童傷勢較重，嘴巴都是血，因深怕治療時嗆傷會傷及氣管，先進行插管治療，並送進加護病房，目前狀況穩定，近日可轉普通病房；其他傷者已陸續出院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 酒駕 職棒 車禍

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