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影／高雄機車男暗夜路口闖紅燈 撞2車4人噴飛

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市三民區今天凌晨發生多輛機車連撞車禍，朱姓男子騎機車疑闖紅燈，撞上正起步的另2輛機車，造成4人受傷，送醫後暫無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

今天凌晨零時許，朱姓男子（36歲）騎機車，沿高雄市三民區建國二路由西向東直行，經建國二路與復興一路口疑闖紅燈，撞上2輛機車。

遭撞的2輛機車，當時原本在復興一路停等紅燈，剛起步後，就被朱姓男子撞上，撞擊力道猛烈，造成他與騎機車的游姓女子（48歲）、曾姓女子（30歲），以及曾女後座所載的李姓女子（36歲）全噴飛摔傷。

高雄市警三民一分局據報，趕赴車禍現場，並將朱等4人送往大同醫院急救，4人手腳、身體多處擦挫傷，暫無大礙。警方對朱等3名機車駕駛人酒測，查無酒精反應。確實肇責由交通大隊進一步分析。

高雄今天凌晨機車闖紅燈，3輛機車撞成一團，4人噴飛受傷。記者林保光／翻攝
高雄今天凌晨機車闖紅燈，3輛機車撞成一團，4人噴飛受傷。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍 酒精

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