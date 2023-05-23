影／高雄機車男暗夜路口闖紅燈 撞2車4人噴飛

高雄市三民區今天凌晨發生多輛機車連撞車禍，朱姓男子騎機車疑闖紅燈，撞上正起步的另2輛機車，造成4人受傷，送醫後暫無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

今天凌晨零時許，朱姓男子（36歲）騎機車，沿高雄市三民區建國二路由西向東直行，經建國二路與復興一路口疑闖紅燈，撞上2輛機車。

遭撞的2輛機車，當時原本在復興一路停等紅燈，剛起步後，就被朱姓男子撞上，撞擊力道猛烈，造成他與騎機車的游姓女子（48歲）、曾姓女子（30歲），以及曾女後座所載的李姓女子（36歲）全噴飛摔傷。