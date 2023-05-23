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影／警險！水泥預拌車轉彎沒看到 併行機車騎士逼至沒路走摔車
1名64歲的林姓婦人騎乘機車於桃園中壢青埔領航南路附近，欲右轉時，遭後方同向由43歲黃姓男子所駕駛的水泥預拌車撞上，雙方酒測值皆為0，所幸林婦僅輕微擦傷，確切肇事原因有待調查釐清。
昨日上午9時許，林婦騎機車由高鐵南路欲右轉至領航北路時，後方開預拌車的黃男也欲右轉，疑因視線死角未發現前方林婦，只見林婦與黃男水泥預拌車距離愈來愈近，最後被夾在分隔島及車輛中間，造成林婦摔傷，畫面相當驚悚。
所幸林婦僅身體多處擦挫傷，不過機身上物品散落一地，經警方到場發現2人酒測值皆為0，詳細肇事責任尚在釐清中。
由於大型車轉彎時會產生內輪差及視線死角，警方呼籲汽、機車、自行車及行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車輛， 避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。
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