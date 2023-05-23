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老婦急匯款20萬給空服員兒子 高雄警機警拆穿詐團圈套
七旬鄭姓婦人的兒子當空服員，她接獲冒充兒子的騙徒打來電話，稱急著要用錢，她一時不察，趕去郵局臨櫃要匯款20萬元給兒子，幸好郵局人員發覺有異，請員警到場了解，才拆穿詐團的西洋鏡。
71歲的鄭姓婦人於5月22日上午10時許，趕去高雄市三民區大順路郵局，要匯款20萬元，郵局人員詢問她的用途，她說兒子急著用錢，但一談到兒子現在聯絡不到人，令她心急。
郵局人員通知高雄市警三民二分局民族路派出所，員警趕去郵局，得知老婦的兒子當空服員，她接到兒子以其他電話來電，說自己的電話故障，急著要一筆周轉金，她才趕著匯錢。
員警一聽，認為老婦的兒子在登機工作期間，應不可能打電話，直覺詐團假冒親友，是典型的「猜猜我是誰」圈套，聯絡老婦其他兒女，確認她空服員的兒子並沒換手機，鄭婦才驚覺遭詐，打住匯款，頻感謝警方保住她的退休金。
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