老婦急匯款20萬給空服員兒子 高雄警機警拆穿詐團圈套

七旬鄭姓婦人的兒子當空服員，她接獲冒充兒子的騙徒打來電話，稱急著要用錢，她一時不察，趕去郵局臨櫃要匯款20萬元給兒子，幸好郵局人員發覺有異，請員警到場了解，才拆穿詐團的西洋鏡。

71歲的鄭姓婦人於5月22日上午10時許，趕去高雄市三民區大順路郵局，要匯款20萬元，郵局人員詢問她的用途，她說兒子急著用錢，但一談到兒子現在聯絡不到人，令她心急。

郵局人員通知高雄市警三民二分局民族路派出所，員警趕去郵局，得知老婦的兒子當空服員，她接到兒子以其他電話來電，說自己的電話故障，急著要一筆周轉金，她才趕著匯錢。